Dronovi opet uznemirili Dance, još se ne zna čiji su: "Ne bi trebalo biti sumnje..."

U noći na četvrtak dronovi su uočeni iznad više civilnih zračnih luka, ali i vojnih objekata. Danske vlasti opet ih nisu obarale. Poručuju da iza njih stoji profesionalac i da im je cilj izazvati strah među stanovništvom. Iako Danci kažu kako nema dokaza da iza njih stoji Rusija, neke europske članice u to ne sumnjaju.

Nakon Kopenhagena u utorak, sada su zamijećeni na još pet lokacija - u tri civilne zračne luke, jednu civilnu uz koju je zapovjedništvo vojnih snaga, te jednu vojnu zračnu luku.

"Ne bi trebalo biti sumnje da sve ukazuje na to kako se radi o profesionalnom akteru kada je riječ o tako sustavnoj operaciji na toliko lokacija, gotovo istovremeno. To je ono što bih definirao kao hibridni napad s različitim vrstama dronova", rekao je Troels Lund Poulsen, danski ministar obrane.

Danci zasad ni u koga ne upiru prstom. Kažu da zasad nema dokaza da iza dronova stoji Rusija. Što kažu ministri zemalja danskih susjeda, zašto dronovi nisu oboreni i kako im se europske zemlje planiraju suprotstaviti.