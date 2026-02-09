Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
politički zatvorenik

Drama u Venezueli! Čelnik oporbe pušten iz zatvora, otet je čim je izašao: "Predsjednica je odgovorna"

Piše K. Č., 09. veljače 2026. @ 07:40 komentari
Juan Pablo Guanipa
Juan Pablo Guanipa Foto: Afp
Venezuelanska oporba i organizacije za ljudska prava već dugo optužuju autoritarni režim u zemlji da se proizvoljnim uhićenjima služi kako bi ugušio neslaganje.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Drama u Nepalu

    Autobus pun svatova sletio niz padinu s visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
  2. JAS 39 Gripen
    Kako ostati relevantan?

    Šveđani žele svoje Gripen zrakoplove naoružati s mnoštvom jeftinih raketa koje su dokazano učinkovite protiv dronova
  3. Policija, ilustracija
    masovna makljaža

    Kaos u Dalmaciji, 50 ljudi se potuklo kod svetišta! "Letjele su šake i stolice, to je bilo divljanje"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
"Pratili su ga poput dadilja. To je bilo ponižavajuće za jednog predsjednika": Visoki dužnosnik žestoko prozvao zapadne čelnike
Loš dojam
"Pratili su ga poput dadilja. To je ponižavajuće za jednog predsjednika": Visoki dužnosnik žestoko napao zapadne čelnike
Jedna od najtežih presuda u Hong Kongu: 20 godina zatvora za Jimmyja Laija
S PARTIJOM NEMA LABAVO
Prodemokratski medijski tajkun osuđen na 20 godina: "Bila je to zavjera sa stranim silama"
Nepravomoćna presuda: Inkluzivni dodatak bit će isplaćen nasljednicima preminulih
nepravomoćna presuda
Novi udarac ministru: Inkluzivni dodatak treba biti isplaćen nasljednicima!
Otac ubio kćer, tijela pronađena tek tjednima kasnije: Sumnja se na jedno
Obiteljski horor u Austriji
Otac ubio kćer, tijela pronađena tek tjednima kasnije: Sumnja se na jedno
Vraćeno grijanje u istočni dio Zagreba, osim u dvije zgrade u Ulici Brune Bušića
Ispad
Dvije zgrade u Zagrebu već su drugi dan bez grijanja
Japan: Takaichi ostvarila povijesnu izbornu pobjedu
Sanae Takaichi
Povijesna pobjeda uzdrmala Aziju: Manija za premijerkom, Kina nije oduševljena
Autobus pun svatova sletio niz padinu sa visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Drama u Nepalu
Autobus pun svatova sletio niz padinu s visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Kaos u Dalmaciji, 50 ljudi se potuklo kod svetišta! "Letjele su šake i stolice, to je bilo divljanje"
masovna makljaža
Kaos u Dalmaciji, 50 ljudi se potuklo kod svetišta! "Letjele su šake i stolice, to je bilo divljanje"
Zapalio se vlak u Slavoniji: Putnici evakuirani
OGLASIO SE HŽ
VIDEO Zapalio se vlak u Slavoniji, u njemu je bilo 100 putnika: "Morali smo iskakati van, bilo je prestrašno"
Vojni helikopter Južne Koreje srušio se tijekom obuke, dvoje poginulih
ISTRAŽUJE SE UZROK
FOTO Srušio se vojni helikopter tijekom obuke: Poginula je posada
Sve više hrvatske djece ima problema s čitanjem i izražavanjem misli.
APEL RODITELJIMA
Alarm u školama! "Tijek misli jednostavno je kratak, ne mogu izraziti ono što misle i žele"
Sanacija opasne padine podno Srđa napokon počinje nakon godine od tragedije
Nakon tragedije
Mještani godinama žive u strahu, što rade odgovorni? Izgubljeni život ne može se vratiti, ali sad napokon stiže rješenje
HDZ: Mamić nikad nije bio naš član 6
Tko je čiji?
I HDZ se oglasio o snimci Mamića: "On nikad nije bio naš član, ali ovaj poznati SDP-ovac je bio u stranci"
Bačić najavio digitalnu platformu za kontrolu gradnje 5
kontrola gradnje
Evo kako Ministarstvo planira doskočiti problemu ilegalne gradnje: "Ukoliko se na čestici koja nema građevinsku dozvolu nešto događa..."
Milorad Dodik dao skandalozan intervju američkoj televiziji 5
PROMOCIJA U INOZEMSTVU
VIDEO Dodik šokirao u intervjuu: "Suradnici su Irana, bili su na strani Hitlera i organizirali koncentracijske logore za djecu"
Kaos u Dalmaciji, 50 ljudi se potuklo kod svetišta! "Letjele su šake i stolice, to je bilo divljanje" 4
masovna makljaža
Kaos u Dalmaciji, 50 ljudi se potuklo kod svetišta! "Letjele su šake i stolice, to je bilo divljanje"
Hotel izgrađen u moru između Selca i Crikvenice 4
NEZAKONITO I BAHATO
FOTO Hotel izgrađen u moru zatvorio pristup obali, ljudi su bijesni: "Tko jami, taj i može"
Thompson održao govor na drugom koncertu u Rijeci 4
KONCERT U RIJECI
VIDEO Thompson poslao poruku koja će odjeknuti: "Nismo mi fašisti, nacisti. Ali i komunizam je učinio možda još veće zlo"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Autobus pun svatova sletio niz padinu sa visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Drama u Nepalu
Autobus pun svatova sletio niz padinu s visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Zapalio se vlak u Slavoniji: Putnici evakuirani
OGLASIO SE HŽ
VIDEO Zapalio se vlak u Slavoniji, u njemu je bilo 100 putnika: "Morali smo iskakati van, bilo je prestrašno"
Kaos u Dalmaciji, 50 ljudi se potuklo kod svetišta! "Letjele su šake i stolice, to je bilo divljanje"
masovna makljaža
Kaos u Dalmaciji, 50 ljudi se potuklo kod svetišta! "Letjele su šake i stolice, to je bilo divljanje"
show
Tko je Lindsey Vonn?
iza padova i medalja
Tko je Lindsey Vonn? Roditelji su sve ostavili zbog nje, a radi ovog detalja atipična je sportašica
Zdravko Mamić s kćerima zagrljen plesao na pjesmu ''Ličiš na moga oca''
pogledajte video
Mamić na koncertu folk-zvijezde grlio kćeri na veliki hit pjevačice, zajedno su pjevali
Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski otet u Beogradu
strašno!
U Beogradu otet poznati pjevač: Našli su ga vezanog u polupanom vozilu
zdravlje
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Sredstva za dizanje tijesta
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Istina o popularnim lijekovima za mršavljenje koju rijetko tko spominje: Ovo se događa kad prestanete!
Analiza 37 ranijih studija
Istina o popularnim lijekovima za mršavljenje koju rijetko tko spominje: Ovo se događa kad prestanete!
Burnout simptomi koje trebate uočiti prije nego bude kasno: Evo kako spriječiti burnout | Kreni zdravo!
sindrom izgaranja je opasan
Uočite burnout simptome prije nego bude kasno: Psihologinja otkriva kako spriječiti burnout
zabava
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čovječe!
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Novinara šokirao smijeh u studiju, a onda je shvatio o čemu se radi
Urnebesno
Novinara šokirao smijeh u studiju, a onda je shvatio o čemu se radi
Šokantna istina iza fotografije dječaka koji pada iz aviona na "najjezivijoj fotografiji ikada"
Tužna priča
Šokantna istina iza fotografije dječaka koji pada iz aviona na "najjezivijoj fotografiji ikada"
tech
Šveđani žele svoje Gripen zrakoplove naoružati s mnoštvom jeftinih raketa koje su dokazano učinkovite protiv dronova
Kako ostati relevantan?
Šveđani žele svoje Gripen zrakoplove naoružati s mnoštvom jeftinih raketa koje su dokazano učinkovite protiv dronova
Google je potvrdio ono što se dugo očekuje: Android i iPhone će uskoro moći direktno razmjenjivati datoteke
i to nije sve
Google je potvrdio ono što se dugo očekuje: Android i iPhone će uskoro moći direktno razmjenjivati datoteke
VIDEO Upoznajte Moyu, humanoidnog robota koji pomiče realizam do neugodnih granica
Da se naježiš!
VIDEO Upoznajte Moyu, humanoidnog robota koji pomiče realizam do neugodnih granica
sport
Otkrivene nove informacije o stanju Lindsey Vonn nakon teškog pada
Ružno je izgledalo
Otkrivene nove informacije o stanju Lindsey Vonn nakon teškog pada
17 godina od najveće rukometne tragedije, naš junak svjetskog srebra ju je čudom preživio
TUŽNA OBLJETNICA
17 godina od najveće rukometne tragedije, naš junak svjetskog srebra ju je čudom preživio
Stigla prva dijagnoza, obitelj Lindsey Vonn u strahu: "Kad to vidiš, znaš da nije dobro"
Uh, težak pad
Stigla prva dijagnoza, obitelj Lindsey Vonn u strahu: "Kad to vidiš, znaš da nije dobro"
tv
Neočekivane zaruke, mračne tajne i opasni planovi – saznajte što vas čeka u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Neočekivane zaruke, mračne tajne i opasni planovi – saznajte što vas čeka u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
Kumovi: Kome će sve ljubav pokucati na vrata doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"!
KUMOVI
Kome će sve ljubav pokucati na vrata doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"!
Kumovi: Teško će joj oprostiti za riječi koje mu je uputila
KUMOVI
Teško će joj oprostiti za riječi koje mu je uputila
putovanja
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Tjedni jelovnik brza jela od 2.2 do 8.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se rade brzo i bez puno kompliciranja
Trik za krafne koje nisu masne
Male tajne majstora
Najvažnija stvar kod pečenja krafni, ako ovo napravite neće biti masne i teške
novac
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Na dnu oceana
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Svi ga znamo
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Rusko gospodarstvo konačno stagnira. Što to znači za rat u Ukrajini – ali i za Putina?
Najgore prognoze od 2014.
Rusko gospodarstvo konačno stagnira. Što to znači za rat u Ukrajini – ali i za Putina?
lifestyle
Zagreb špica: Šarene Desigual traperica u zimskom street style izdanju
ODMAK OD KLASIKE
Izdanje iz Zagreba s trapericama kakve rijetko viđamo, baš su posebne
Bomboloni: Recept za talijanske mini krafne
ZA LJUBITELJE DIZANOG TIJESTA
Ni krafne ni fritule - isprobajte recept za talijanske bombolone, oduševit će vas
Ulična moda Zagreb lakirane čizme do koljena 2026.
Savršeno zimsko izdanje
Suknja je mrak, ali čizme plavokose dame sa zagrebačke špice su ono što privlači najviše pažnje
sve
Otkrivene nove informacije o stanju Lindsey Vonn nakon teškog pada
Ružno je izgledalo
Otkrivene nove informacije o stanju Lindsey Vonn nakon teškog pada
17 godina od najveće rukometne tragedije, naš junak svjetskog srebra ju je čudom preživio
TUŽNA OBLJETNICA
17 godina od najveće rukometne tragedije, naš junak svjetskog srebra ju je čudom preživio
Zagreb špica: Šarene Desigual traperica u zimskom street style izdanju
ODMAK OD KLASIKE
Izdanje iz Zagreba s trapericama kakve rijetko viđamo, baš su posebne
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene