Drama u Venezueli! Čelnik oporbe pušten iz zatvora, otet je čim je izašao: "Predsjednica je odgovorna"

Ključna figura venezuelanske oporbe Juan Pablo Guanipa, otet je u nedjelju navečer od strane teško naoružanih napadača, ubrzo nakon što je pušten iz zatvora, objavili su njegova obitelj i više političkih saveznika.

Guanipa, čelnik konzervativne stranke Primero Justicia, bio je među nekoliko istaknutih političkih zatvorenika puštenih na slobodu u nedjelju, u sklopu najnovijeg pokušaja vlade da ispuni zahtjeve SAD-a za oslobađanje osoba pritvorenih iz političkih razloga.

No kasnije je otet u četvrti Los Chorros u Caracasu, rekla je venezuelanska oporbena čelnica María Corina Machado, koja se trenutačno ne nalazi u zemlji.

"Teško naoružani muškarci odjeveni u civilnu odjeću stigli su u četiri vozila i silom ga odveli", napisala je na X-u. U videu objavljenom na društvenim mrežama, Guanipin sin Ramón rekao je da je njegov otac u 23:45 bio na jednom događaju kada ga je "sačekalo u zasjedi otprilike 10 agenata bez ikakvih identifikacijskih oznaka".

"Uperili su oružje u njega, bili su teško naoružani i odveli su mog oca", rekao je, zahtijevajući dokaz da je njegov otac još uvijek živ.

Guanipina stranka Primero Justicia optužila je režim u Caracasu da stoji iza otmice. "Smatramo (privremenu predsjednicu) Delcy Rodríguez, (predsjednika Nacionalne skupštine) Jorgea Rodrígueza i (ministra unutarnjih poslova) Diosdada Cabella odgovornima za bilo kakvu štetu nanesenu životu Juana Pabla", navodi se u priopćenju objavljenom na X-u.

Guanipa je ranije u nedjelju navečer pušten na slobodu nakon više od osam mjeseci provedenih u zatvoru. Nedugo nakon izlaska iz pritvorskog centra u Caracasu, objavio je video na društvenim mrežama u kojem je rekao: "Danas smo pušteni na slobodu. Mnogo je toga za raspraviti o sadašnjosti i budućnosti Venezuele, uvijek s istinom u prvom planu".

Guanipa je uhićen u svibnju 2025., nakon tvrdnji ministra unutarnjih poslova Diosdada Cabella, iznesenih bez ikakvih dokaza, da je bio uključen u navodnu terorističku zavjeru protiv regionalnih i zakonodavnih izbora. Guanipa je te optužbe u više navrata negirao.

Organizacija za ljudska prava Foro Penal priopćila je kako je Venezuela u nedjelju oslobodila najmanje 30 političkih zatvorenika, rekao je direktor organizacije Alfredo Romero.

Foro Penal procjenjuje da se stotine dodatnih političkih zatvorenika još uvijek nalaze iza rešetaka.

Vlada je odbacila tvrdnje da drži ljude u zatvoru iz političkih razloga, tvrdeći da su zatvorenici počinili kaznena djela.

Rodríguez, brat vršiteljice dužnosti predsjednice Delcy Rodríguez, rekao je da će proces biti dovršen najkasnije do petka, 13. veljače. Njegova najava dolazi u trenutku kada privremena socijalistička vlada gura naprijed zakon o amnestiji koji bi mogao dovesti do masovnog puštanja zatvorenika - od kojih su neki u pritvoru još od 1999., kada je na vlast došao vođa Hugo Chávez.

Dosad je iz zatvora pušteno više od 380 ljudi, prema podacima Fora Penala, dok vlada tvrdi da ih je oslobodila više od 800.