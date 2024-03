VIDEO Drama u žičari: Jaki vjetar gotovo otkinuo gondole pune putnika

Udari vjetra u talijanskim Alpama u samo nekoliko minuta dosegli su 110 kilometara na sat, zbog čega je na popularnom skijalištu u Cerviniji morala biti zaustavljena i evakuirana žičara.

Zastrašujuće snimke koje su snimili posjetitelji pokazuju kako se gondole sa skijašima ljuljaju takvom snagom da su gotovo odletjele.

"Neki ljudi su zarobljeni u gondoli", javio je jedan posjetitelj na platformi X. Posljednji skijaši spustili su se niz stazu uz jako lošu vidljivost kroz uskovitlani snijeg, a BBC javlja kako su ljudi ostali zarobljeni na barem jednoj gondoli pod udarima jakog vjetra.

This lift in Cervinia (Cretaz) closed just before we got on! Scary! Few people are stuck on lifts and some clearly damaged by huge gusts! #Cervinia @CerviniaValt @Cervinia_ski @BBCNewsPR @BBCNews pic.twitter.com/lKBy1tOsTV