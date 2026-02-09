Drama na letu: Zbog dječje šale podignuti izraelski borbeni zrakoplovi

Putnički zrakoplov Wizz Aira izazvao je pravu sigurnosnu uzbunu nakon što je dijete tijekom leta potajno preimenovalo Wi-Fi hotspot na mobitelu svojih roditelja u riječ - terorist, što je dovelo do ozbiljne panike u kabini i hitne reakcije izraelskih zračnih snaga.

Zrakoplov na letu W95301 letio je u nedjelju poslijepodne iz londonskog Lutona prema zračnoj luci Ben Gurion u Tel Avivu kada je jedan od putnika primijetio naizgled prijeteću poruku na zaslonu mobitela u blizini. Izraelski mediji objavili su da je uređaj pripadao ultraortodoksnom bračnom paru.

Ubrzo je utvrđeno da se ne radi o stvarnoj prijetnji, već o nazivu Wi-Fi hotspota koji je njihov sin promijenio u arapsku riječ za - terorist. Ipak, do tog saznanja prošlo je dovoljno vremena da se aktiviraju sigurnosni protokoli.

Izraelske zračne snage u roku od nekoliko minuta podigle su borbene zrakoplove koji su presreli putnički avion i otpratili ga prema Izraelu. Podaci servisa FlightRadar pokazali su da je zrakoplov pritom tri puta kružio iznad Sredozemnog mora, južno od Cipra, dok su sigurnosne službe u zraku procjenjivale situaciju.

Zrakoplov je na kraju sigurno sletio u zračnu luku Ben Gurion, gdje su putnike dočekali policija i psi za otkrivanje eksploziva. Svi putnici, kao i njihova prtljaga, prošli su temeljite sigurnosne provjere, piše The Sun.

Glasnogovornik Uprave zračnih luka Izraela potvrdio je da je uzbuna bila lažna.

"Zrakoplov je sletio i utvrđeno je da nije bilo stvarnog incidenta", rekao je za Times of Israel. Letovi prema Tel Avivu i iz njega bili su nakratko obustavljeni, ali su ubrzo nastavljeni.

Incident dolazi samo nekoliko tjedana nakon slične situacije u kojoj je drugi putnički zrakoplov prizemljen zbog lažne prijetnje bombom. Riječ je o letu Turkish Airlinesa TK1853 koji je u ranim jutarnjim satima poletio iz Istanbula.

Prema pisanju španjolskog lista El Nacional, francuski borbeni zrakoplovi podignuti su u stanje brzog reagiranja dok je zrakoplov prelazio Sredozemno more, a potom su ga preuzeli španjolski borbeni zrakoplovi po ulasku u njihov zračni prostor. Vlasti su navele da je prijetnja otkrivena dok se zrakoplov nalazio iznad talijanskog teritorija.

Poruka je navodno sadržavala prijeteću rečenicu: "Imam bombu, svi će umrijeti", potvrdili su direktor komunikacija Turkish Airlinesa Yahya Üstün i katalonske vlasti. U tom trenutku u zrakoplovu je bilo 148 putnika.

Kapetan je odmah proglasio hitno stanje i aktivirao kod 7700, međunarodni signal za opću opasnost. U pratnji vojnih zrakoplova avion je preusmjeren prema zračnoj luci El Prat u Barceloni, gdje je nakon nekoliko krugova sletio na izolirani dio piste.

Putnici su evakuirani, njihova prtljaga detaljno pregledana, a potom su prebačeni u prostor za hitne slučajeve unutar zračne luke.