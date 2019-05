Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić zapovjedio je u utorak stanje pune borbene pripravnosti vojnih postrojbi, nakon što su Specijalne jedinice Kosovske policije (ROSU) u utorak rano ujutro ušle na sjever Kosova i uhitile desetke osoba, objavila je Radiotelevizija Srbije.

Svoje specijalne postrojbe u stanje pune pripravnosti stavio je u MUP Srbije. Prištinski mediji javili su da je u četiri općine na sjeveru Kosova u utorak ujutro uhićeno više osoba zbog sumnji za sudjelovanje u organiziranom kriminalu.

"U tijeku je akcija protiv krijumčarenja i organiziranog kriminala u okviru naše posvećenosti primjene vladavine prava za sve. Radi se o akciji koja cilja i na policiju i carinike, stoga pozivam građane da ostanu mirni", napisao je na Twitteru kosovski premijer Ramush Haradinaj.

Anti smuggling & organized crime operation is being conducted in northern municipalities of #Kosovo as part of our commitment to implement RoL for all. I confirm that this operation is against org. crime & it also targets police & customs officers. I call citizens to remain calm.