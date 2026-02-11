VIDEO Pogledajte dramatičnu snimku pokušaja slijetanja aviona dok bijesni oluja

Snažna oluja Leonardo izazvala je kaos u zračnom prometu iznad južne Španjolske, a dramatična snimka Lufthansinog zrakoplova koji se bori s jakim vjetrom pri pokušaju slijetanja u Málagi ubrzo je preplavila društvene mreže.
Dramatična snimka Lufthansinog zrakoplova koji se usred oluje Leonardo pokušava spustiti na pistu Zračne luke Málaga proširila se društvenim mrežama.
Video je zabilježen 5. veljače, kada su snažni udari vjetra pogodili Andaluziju i izazvali velike poremećaje u zračnom prometu. Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice jakog bočnog vjetra, slijetanja u Malagi bila su otežana i rizična.
Više zrakoplova moralo je odustati od planiranog slijetanja. Dio zrakoplova preusmjeren je na druge zračne luke, dok su pojedini letovi u potpunosti otkazani.
Lufthansin zrakoplov, čiji je pokušaj slijetanja zabilježen na snimci, naposljetku je preusmjeren u Alicante. Nakon toga putnici su vraćeni u Njemačku.
Oluja Leonardo ponovno je pokazala koliko snažni vjetrovi i nestabilne vremenske prilike mogu paralizirati zračni promet, osobito u priobalnim područjima izloženima udarima vjetra.