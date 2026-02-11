VIDEO Pogledajte dramatičnu snimku pokušaja slijetanja aviona dok bijesni oluja

Dramatična snimka Lufthansinog zrakoplova koji se usred oluje Leonardo pokušava spustiti na pistu Zračne luke Málaga proširila se društvenim mrežama.

Video je zabilježen 5. veljače, kada su snažni udari vjetra pogodili Andaluziju i izazvali velike poremećaje u zračnom prometu. Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice jakog bočnog vjetra, slijetanja u Malagi bila su otežana i rizična.

Više zrakoplova moralo je odustati od planiranog slijetanja. Dio zrakoplova preusmjeren je na druge zračne luke, dok su pojedini letovi u potpunosti otkazani.

Lufthansin zrakoplov, čiji je pokušaj slijetanja zabilježen na snimci, naposljetku je preusmjeren u Alicante. Nakon toga putnici su vraćeni u Njemačku.

Oluja Leonardo ponovno je pokazala koliko snažni vjetrovi i nestabilne vremenske prilike mogu paralizirati zračni promet, osobito u priobalnim područjima izloženima udarima vjetra.

Complicada aproximación al aeropuerto de #Málaga por fuertes vientos cruzados y racheados. #BorrascaLeonardo

📹 Recibido por WhatsApp. Crédito al autor. pic.twitter.com/sKCdKAu6n2 — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) February 5, 2026

Niz oluja pogodio je Portugal i Španjolsku posljednjih tjedana. Nakon razorne oluje Kristin, uzastopne oluje Leonardo i Marta također su donijele obilne kiše, jake vjetrove, poplave i daljnju štetu.