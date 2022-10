Urednica vanjske politike i reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović razgovaral je s čelnikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem.

Prema privremenim rezultatima, u Predsjedništvu će hrvatski narod predstavljati Željko Komšić, Bošnjake Denis Bećirović, a srpski narod Željka Cvijanović.

Izbore je za Dnevnik Nove TV komentirao čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović. Naveo je sljedeće korake nakon intervencije Cristiana Schmidta, koji je iskoristio bonnske ovlasti i nenajavljeno u nedjelju nametnuo izmjene izbornog zakona koje se odnose na ustroj i funkcioniranje Doma naroda parlamenta Federacije BiH i način donošenja odluka, a te promjene idu u korist Hrvata u susjednoj državi.

"Opet imamo uzurpaciju naše pozicije u Predsjedništvu BiH, ali on je napravio korak koji vjerojatno omogućava lakšu popunu vlasti, izbjegavanje bilo kakvog odmaka od izbornog datuma. Vjerujem da bismo u naredna dva, tri mjeseca trebali napraviti ključne dogovore partnera. A onda ćemo naravno, što se tiče pozicije hrvatskog naroda, HDZ-a i HNS-a, do kraja otvoriti pitanje hrvatskog člana Predsjedništva", kazao je Čović Ivani Petrović.

Kako je rekao, misli da je Borjana Krišto dobila plebisticarnu potporu hrvatskog naroda. "Tu će sigurno doći još 15 ili 20.000 glasova u konačnom prebrojavanju. A onda to znači vrlo jasno - da nam je netko uzurpirao to naše pravo. Odnosno jasno je da su Bošnjaci dobili dva člana Predsjedništva iznova", smatra Čović.

Kaže da će otvoriti pitanje vanjske politike, kao i sigurnosne. Osvrnuo se i na Željka Komšića. "Komšić ima jednu posebu ulogu i to nema veze s jačanjem ili slabljenjem. To je pitanje pozicije onih koji ga imenuju", ističe Čović.

Kaže da on nije pobijedio jer nitko nije mogao pobijediti "jer je Krišto dobila potpunu potporu hrvatskog naroda." "Ona je prava pobjednica", smatra Čović koji pojašnjava da možda hrvatski predstavnik neće doći u prostor BiH.

Reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič ranije tijekom dana Komšića je pitao hoće li u posjet Hercegovini, na što je ovaj odgovorio da je ionako tamo persona non grata. Čović na to kaže kako to "nije samo u Hercegovini, već da sigurno u području gdje Hrvati žive u izraženijem broju ne dolazi niti osjeća potrebu da dolazi".

"Vjerojatno je to dio taktike onih koji su ga izabrali", smatra Čović. Ističe da će nastaviti raditi pritiske na predstavnike međunarodne zajednice jer je "nedopustivo da BiH ne može ići unaprijed". Kaže da se postavlja pitanje tko će zastupati stajališta jednog od konstitutivnih naroda?

Komentirao je i MOST-ov prijedlog da se Komšić proglasi personom non grata. "MOST nastoji dobiti neki poen. Zastupaju s malo desnije pozicije od onoga što je HDZ BiH. Osobno podržavamo tu ideju", kazao je Čović.

Što se tiče intervenije u izborni zakon, Čović smatra da su za to zaslužni svi koji su stvarali ambijent u BiH da je ona država tri naroda. "Kad je u pitanju Hrvatska, tu je prije svega predsjednik Vlade Andrej Plenković. Mislim da je uložio enorman napor", rekao je Ćović koji smatra da nije bilo Plenkovića, ne bi bilo ni takve intervencije zadnjih tri, četiri mjeseca.

Što se tiče pogleda Zorana Milanovića na stanje u BiH, Čović je rekao da imaju "drugačiju energiju i emociju prema toj policiji", rekao je Čović. Zaključio je zahvalom prema Hrvatskoj koji su, kako je rekao, u dio svoje politike stavili u ključni fokus Hrvate u BiH.

