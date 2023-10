Došao je s obitelji posjetiti rođake, sada živi u kući s 90 ljudi: "Počinjemo gubiti nadu. Djeca se bude vrišteći"

Par irskih državljana želio je da njihovo troje djece, koji su rođeni u Dublinu, upozna svoje palestinske rođake te kulturu i jezik svojih roditelja. Umjesto opuštenih obiteljskih druženja, obitelj se susrela s eksplozijama i napadima.

"Bombardiranja su stalna", ispričao je Ibrahim, koji je zajedno s obitelji u jednom trenutku spakirao stvari u svom stanu u gradu Gazi i otišao. Sklonili su se u kuću Ibrahimovih roditelja u južnom gradu Khan Younis.

Kako je sve više ljudi bježalo na jug, pridružili su im se rođaci i prijatelji koji nisu imali gdje boraviti i kuća je sada dom za 90 ljudi. Njegova obitelj, kaže Ibrahim, nikada nikoga ne bi odbila, piše BBC.

Život za 90 sustanara u kući s četiri spavaće sobe nije lak. Grupa pokušava spavati u smjenama, po dvoje na madracu. Ibrahim, inženjer, uklonio je prozore iz okvira kako bi spriječio da staklo ozlijedi ljude u slučaju mogućeg napada dronom, ali im je blokirana opskrba hranom, vodom i strujom.

"Od trenutka kada se probudimo do trenutka kada odemo spavati - samo pokušavamo preživjeti", kaže on.

Među sustanarima je i 30-ero djece od kojih je desetoro mlađe od pet godina.

"Stalno traže hranu i vodu, a mi je pokušavamo nabaviti koliko god možemo. Jako je teško. Mi stariji možemo podnijeti glad, ali kada djeca traže hranu, kako da ih odbijemo?" kazao je Ibrahim.

Posebno je zabrinut za zdravlje trudnice i starijeg dijabetičara za kojeg kaže da će uskoro ostati bez lijekova. Ako se netko ozbiljno razboli, oni ga neće moći odvesti u bolnicu.

"Every time they ask us for water we can provide them with a very small sip."

