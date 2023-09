Zbog nedostatka novca donirao je spermu i postao otac 96-ero djece, sada je dao otkaz kako bi ih upoznao

Dylan Stone-Miller (32) iz američke države Georgie otac je najmanje 96-ero djece, a sada je pred njim velik posao - pokušat će locirati i upoznati što više njih. Kako bi to uspio, dao je otkaz na poslu, oboružao se proračunskom tablicom s imenima djece i jedinstvenim brojem banke sperme i dao se u istraživanje. No, kako je do toga uopće došlo? Dylan je ispričao svoju priču...

Stone-Miller je u to vrijeme studirao psihologiju na Sveučilištu države Georgie. Nakon što je uhićen zbog maloljetničkog opijanja, roditelji su mu rekli da mora tražiti odvjetnika, pa se prijavio da bude plaćeni donor u Xytexu, uglednoj banci sperme sa sjedištem u Augusti.

Na ovaj način mladić je osigurao banci stalan dotok donacija šest godina, a sam je "zaradio" gotovo 100 eura po donaciji.

Za The Wall Street Journal rekao je da je dao dopuštenje banci da otkrije njegov identitet njegovim potomcima, ali tek nakon što napune 18 godina.

Stone-Millerovo putovanje kako bi upoznao svoju biološku djecu uslijedilo je više od deset godina kasnije, kada su ga kontaktirali roditelji jednog njegova djeteta. Do tog trenutka bio je uspješan softverski inženjer i imao vlastitog sina.

Dylanu se javila Alicia Bowes, majka šestogodišnje Harper, koja je začeta zahvaljujući jednoj od njegovih donacija sperme.

"O njoj razmišljam kao o svom prvom djetetu", rekao je Stone-Miller o Harper, koju je upoznao s tri godine.

Bila je 2020. godina i Stone-Miller i njegova supruga nedavno su se rastali.

"Stvarno se nadam da se ni na koji način ne osjećaš povrijeđeno, ali kanadski je Dan zahvalnosti i htjela sam ti reći koliko ti je moja obitelj zahvalna", pisalo je u poruci koju mu je poslala Bowes iz Edmonta u Kanadi, jedna od dviju Harperinih majki.

Prepiska je uslijedila nakon što ga je mama pronašla zahvaljujući nizu tragova ostavljenih u njegovom donorskom dosjeu. Bowes ga je pratila putem društvenih mreža, znala je njegovo ime i zanimanje njegova oca, koji je bio forenzički psiholog, piše Daily Mail.

Stone-Miller je potom otvorio Instagram profil od Bowes i vidio Harperinu fotografiju. Nekoliko dana kasnije, pitao ju je može li se pridružiti Facebook grupi Xytex 5186 Offspring, nazvanoj po identifikacijskom broju njegove banke sperme.

Zatim je napustio posao kako bi potražio ostatak svoje djece i živio od ušteđevine.

Grupa od 20 članova pomogla je Stone-Milleru da pronađe ostale obitelji.

Dylan je rekao da se prvo povezao s Harper i njezinom sestrom Harlow, koja je također jedno od njegove biološke djece. Od tada ih je dva puta posjetio, ali rekao je da ga je prvi sastanak natjerao da počne njegovati odnose sa što više svoje djece.

Drugi sastanak dogodio se nedavno, prošlog srpnja, rekao je Stone-Miller.

Uzeo je pauzu od posla kako bi otišao na putovanje dugo 14.500 kilometara i upoznao neke od svojih 96 djece. Najviše vremena na tom putovanju odvojio je za Harper i Harlow.

Teško mu je prešutiti da je otac

Ostao je devet dana s obitelji, u smještaju u blizini njihove kuće, a jednu je noć čuvao djecu kako bi njihovi roditelji mogli uživati ​​u noćnom izlasku.

Majke djevojčica su u međuvremenu medije priznale da su izričito rekle svojoj djeci da muškarac iz Atlante nije njihov tata.

"Dylan nije tvoj tata. On ti nikada neće biti tata. Ti nemaš tatu. Ti imaš donora", rekla je Bows o pomalo neobičnoj situaciji u kojoj se obitelj zatekla.

"Bilo je teško pogledati svoju biološku kćer u oči i reći joj da joj nisam otac", objasnio je je Stone-Miller.

Harper, kao i neki od Stone-Millerovih potomaka, ima plave oči poput svog oca donatora i plave kovrče kao njegova sestra. Stone-Miller je rekao da se rasplakao kad je prvi put vidio njezinu fotografiju i doživio neočekivani osjećaj srodstva.

Dylan Stone-Miller - 1 (Foto: Instagram/donordylan)

Od tada se susreo s još 23 svoje djece.

Rekao je da će završiti u rujnu, a za sada vodi dnevnik imena djece, dobi i rođendana te bilješke o tome kada ih je zadnji put vidio ili razgovarao s njima.

U međuvremenu, Bowes je ispričala da je on i dalje stranac, a nije joj se svidjelo ni što je želio napraviti iste tetovaže koje imaju i majke, a napravile su ih u spomen na Huxleyja, starijeg brata Harper i Harlow koji je preminuo tri dana nakon poroda.

"Došli smo na scenu kada je prolazio kroz teške trenutke. Boravak s djecom dao mu je obnovljeni osjećaj svrhe. Kako ga bolje upoznajemo, svi se osjećamo ugodnije", rekla je Bowes i dodala kako misli da će se s vremenom on osjećati sve više ovlaštenim, a to može biti problematično.

Stone-Millerova majka Rebecca Stone rekla je da ne zna zašto njezin sin toliko želi pronaći svoju djecu, osim razloga koji je naveo za Journal kojemu je rekao kako želi gledati djecu kako rastu.

Sada razvedena od njegova oca, rekla je da je sretna što vidi fotografije svojih bioloških unuka koje joj šalje.

"Mogu vidjeti dijelove Dylana u gotovo svoj djeci", rekla je.

"Toliko ih je plavokosih i plavookih kao što je on bio. Vidim iskru, iskru koju je uvijek imao", zaključila je.