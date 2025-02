Trump gubi potporu kod kuće i u svijetu: "Ljudi su znali što dobivaju, ali sada je to stvarnost"

U Americi mu pada popularnost, a sve je više onih koji su nezadovoljni njegovim odlukama. Trump pokušava promijeniti i svjetsku političku scenu, a to izaziva nezadovoljstvo dojučerašnjih saveznika.

Donald Trump našao se u prepoznatljivom okruženju, pred brojnim pristašama i upaljenim mobitelima, na primanju u Bijeloj kući u povodu Mjeseca Afroameričke povijesti.

Prvi mjesec Trumpa - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Jedan od glavnih razloga zašto sam danas predsjednik su glasovi Afroamerikanaca. To uvijek cijenim", rekao je američki predsjednik.

No, sve je više Amerikanaca koji ne njega cijene. Prema najnovijim anketama, od početka mandata prije mjesec dana, potpora građana pala je s 47 na 44 posto. Istodobno, drastično je porastao broj onih koji njegovu politiku ne odobravaju - s 41 na 51 posto.

"Mislim da je puno obećao, a onda kada je došao na vlast, ukinuo je raznolikost, namirnice su poskupjele. Sada je više policije, imigracije. Ljudi žive u puno većem strahu od obećanoga", rekla je Elizabeth iz Phoenixa u Arizoni.

"Na temelju onoga što vidim, zabrinuta sam i mislim da je cijela zemlja zabrinuta. Mislim da su ljudi znali što dobivaju s Trumpom, samo što je to sada stvarnost", rekla je Sonja iz Miamija na Floridi.

Znalo se to unutar, ali i izvan američkih granica. Očekivale su se promjene, ali ne nužno u smjeru kojim je Trump krenuo. Prvi potezi oko ukrajinske krize i blagonaklonost prema Rusiji nemalo su iznenadili zapadne partnere.

"Ono što ću napraviti, ono što ću mu reći, je da ne možeš biti slab pred predsjednikom Putinom. To nisi ti, to nije tvoj zaštitni znak, to nije tvoj interes. Kako možeš biti vjerodostojan pred Kinom, ako si slab pred Putinom?", zapitao se francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron, francuski predsjednik Foto: DNEVNIK.hr

Sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i dalje je tek na razini mogućeg, a odnosi s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim su od nedavne uvrede da je ''nesposobni diktator'', čini se, krenuli novim smjerom. Američki izaslanik Keith Kellogg, koji se sa Zelenskim sastao jučer, ukrajinskog predsjednika sada naziva hrabrim vođom.

Neuobičajeni potezi neuobičajenog predsjednika prate i njegovi neuobičajeni savjetnici. Najbogatiji čovjek svijeta Elon Musk na godišnjem skupu konzervativaca pojavio se s motornom pilom. Čovjek zadužen za rezanje troškova, dar argentinskog predsjednika nazvao je pilom za birokraciju.

