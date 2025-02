KBC Zagreb slavi povijesnih 35 godina: "Možda je jednostavno započeti, ali je teško održati tako visoku ljestvicu…"

KBC Zagreb svečano je proslavio 35 godina od prve transplantacije jetre u Hrvatskoj. Godišnje se na zagrebačkom Rebru izvede između 35 i 40 transplantacija tog organa, a kad su u pitanju svi organi - brojka je veća.

Prošle godine izvedeno je oko 130 ovih zahvata. U posljednjih 10 godina postotak preživljanja u godini dana je porastao te je sada na visokih 96 posto. Najveći hrvatski bolnički centar, po broju i kvaliteti zahvata, prepoznat je u svijetu kao centar izvrsnosti.

"Vi morate stalno imati na stand by određeni dio ljudi jer u transplantaciji sudjeluje najmanje 35 ljudi. Prema tome, to je složeni proces, jetra se mora uzeti i ponovno staviti. To su znači dva tima. To je snaga KBC-a Zagreb jer imamo puno sposobnih ljudi", rekao je voditelj transplantacijskog programa za jetru Davor Mijatović.

Davor Mijatović, voditelj transplantacijskog programa za jetru Foto: DNEVNIK.hr

"Možda je relativno jednostavno započeti s programom, ali ono što je još teže je zadržati program i održati tako visoku ljestvicu. Iz tog razloga sam izrazila zahvalnost i donorima. Bez donora nema transplantacije", rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Irena Hrstić, Ministrica zdravstva Foto: DNEVNIK.hr

