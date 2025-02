Milijarder i šef tvrtki SpaceX i Tesla Elon Musk iznenada se pojavio na godišnjoj konferenciji američkih republikanaca i konzervativaca, poznatoj kao CPAC i izazvao val oduševljenja među okupljenima.

Spektakl je uslijedio nakon što je argentinski predsjednik Javier Milei tijekom konferencije u Washingtonu Musku poklonio motornu pilu.

Mašući motornom pilom iznad glave na pozornici, Musk je prisutnima rekao da je to motorna pila za birokraciju.

Na pili je bilo ugravirano "Viva la libertad, carajo", što u prijevodu znači - "Živjela sloboda, dovraga."

wearing sunglasses inside and following an event where he at times had a hard time speaking coherently, Elon Musk walks off the CPAC stage waving around a chain saw. this is the guy currently running our government. Congrats, America! pic.twitter.com/IwUZ8sZItS