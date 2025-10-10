Obavijesti Foto Video Pretražite
Kome će otići?

Trump vjerojatno neće dobiti nagradu koju misli da zaslužuje: "Možda iduće godine? Do tada će se slegnuti prašina"

Piše Hina, 10. listopada 2025. @ 06:41 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Trump vjerojatno neće dobiti prestižnu nagradu.
  1. Ilustracija
    OTKRIVENI DETALJI

    Spriječen atentat na premijera europske države: Uhićena trojica, plan je uključivao dron-kamikazu
  2. Zemfira Mukhtarov
    užas u metropoli

    Dvije djevojčice pronađene mrtve na krovu vlaka: "Svi smo užasno potreseni"
  3. Tablete, ilustracija
    uzimaju ga milijuni

    Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
Psiholozi: Paradoks u Hrvatskoj - ljudi su zadovoljni, ali emocionalno iscrpljeni
Snažan potres pogodio Filipine: U tijeku evakuacija, tsunami prijeti i Indoneziji
Tajvan će izgraditi višeslojni sustav protuzračne obrane 'T-Dome'
Donald Trump vjerojatno neće dobiti Nobela za mir
Od 4000 stabala koja su nastradala na Marjanu, sanirano ih je 200
Poznati lovranski marun se oporavlja od štetnika
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
Trojica uhićena zbog sumnje da su planirali atentat na belgijskog premijera
Dvije djevojčice pronađene mrtve na krovu vlaka u New Yorku
Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
PROVJERENO Godinama su živjele u poslušnosti i pokori. I odjednom - preko noći, postale simbol otpora!
Vučić se izvanredno obraća javnosti: "Ovo je nešto što će pogoditi svakog građanina naše zemlje"
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
Peđa Jovanović stiže u zagrebačku Arenu 21. veljače
Alka Vuica javila se iz Sarajeva gdje su brojni odali počast Halidu Bešliću
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Natpis iz Zagreba nasmijao gledatelje iz cijele regije, svi su imali slična iskustva
Mama podijelila trik za uspavljivanje beba, genijalna metoda oduševila mame
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Stvari ne idu po planu za Teslu: U tvornicama se gomilaju tijela bez ruku
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Ukrajina predstavila još jednu varijantu krstarećeg projektila Neptun
VIDEO Hrvatska na korak do SP 2026: Česima ostala skoro samo teorija
Farski otoci razbili Crnu Goru 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Gonzalo Garcia je bijesan i želi otići u siječnju, priča se da već ima novi klub
Utakmica Češka - Hrvatska večeras na Novoj TV od 20 sati
Skrivena sudbina: Došao je ocu u posjetu – ovo je ozbiljnije nego što su mislili
MasterChef: Stjepan voli sve morsko, ali ne baš na ovoj razini: "Mislim da ti nemam što komentirati!"
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Novi kviz općeg znanja: Za one kojima ništa ne može proći ispod radara
Dream Sky kučica u Gorskom kotaru za odmor, Airbnb
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Rečenice koje vaša frizerka ne želi čuti
Maja Šuput u Splitu nastupila u neonsko zelenoj mini haljini
