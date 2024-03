Trump se žestoko obrušio na Bidenovo izlaganje u Kongresu: “Sramota za Ameriku, ovo je najgori govor ikada“

Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump žestoko se obrušio na posljednji govor predsjednika Joe Bidena u Kongresu. Njegovo obraćanje naciji Trump smatra sramotnim za Ameriku, a govor je nazvao ljutitim i polarizirajućim.

“To je možda najljući, s najmanje suosjećanja i najgori govor predsjednika u Kongresu. Sramota za našu zemlju“, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth.

Trump je na svojoj društvenoj mreži objavljivao cijelo vrijeme tijekom Bidenovog govora te je poručio svojim pratiteljima da se predsjednika fact-checkati, odnosno ispravljati sve što pogriješi tijekom govora, prenos Newsweek.

Biden i Trump ponovno će se naći u utrci za predsjednika 2024. godine. Obojica će predstavljati svoje stranke kao i u prijašnjim izborima 2020. godine. U samom predsjedničkom govoru u Kongresu Biden se nije ustručavao kritizirati Trumpa.

"Sada moj prethodnik, bivši republikanski predsjednik, govori ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, citiram, 'Radi što god želiš'. Mislim da je to nečuveno, opasno i neprihvatljivo", rekao je Biden.

Republikanski kandidat nije mu ostao dužan te je Bidenu spočitao kako se u svom govoru jedna dotaknuo gorućeg problema ilegalne migracije.

“Biden jedva da je spomenuo pitanje migranata ili pitanje najgore granice u povijesti svijeta. On nikada neće popraviti problem ilegalnih migracija, niti to želi. Želi da naša zemlja bude preplavljena migrantima. Kaznena dijela će porasti na razine koje do sada nisu viđene i to će se dogoditi ubrzo“, napisao je Trump na Truth socialu.