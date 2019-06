Američki predsjednik Donald Trump odobrio je u petak vojne napade protiv Irana, ali ih je otkazao kad su zrakoplovi već bili u zraku spremni za napad. Sada je objasnio i zašto je to učinio.

Trump je prvotno odobrio udare na mali broj odabranih ciljeva u Iranu, a udare je zakazao za petak prije zore kako bi se smanjio rizik za iransku vojsku ili civile, dodaje se.

Zrakoplovi su bili u zraku, a brodovi su bili u poziciji, ali nijedna raketa nije ispaljena jer se Trump predomislio. Na Twitteru je američki predsjednik objasnio i zašto je odlučio otkazati napad na Iran.

"U ponedjeljak su srušili dron bez posade koji je letio iznad međunarodnih voda. Prošle noći bili smo spremni odgovoriti udarom na tri različite lokacije. Kad sam pitao koliko ljudi će umrijeti, general mi je rekao: '150 ljudi, gospodine'. Deset minuta prije udara, zaustavio sam ga.

To nije proporcionalan odgovor na rušenje drona bez posade. Meni se ne žuri. Naša vojska se gradi i spremna je, najbolja na svijetu. Sankcije ih grizu, a sinoć smo ih dodali još. Iran ne smije NIKAD imati nuklearno oružje, ne protiv SAD-a, ne protiv svijeta", napisao je Trump.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!