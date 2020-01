Predsjednik SAD-a Donald Trump u subotu je objavio da će, u slučaju da Iran napadne Amerikance ili američke interese, SAD uzvratiti napadom na 52 iranska položaja koja su važna Iranu i iranskoj kulturi.

Par dana nakon što je SAD ubio iranskog generala Kasema Sulejmanija, Trump je na Twitteru objavio da Iran "hrabro priča" o napadu na neke američke interese kako bi se osvetio zato što je SAD ubio "terorističkog vođu".

"Već je napadao veleposlanstvo i pripremao se za napad na još lokacija. Iran mnogo godina ne donosi ništa osim problema", napisao je Trump.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

"Neka ovo bude UPOZORENJE da, ako Iran napadne Amerikance ili američke interese, imamo na nišanu 52 iranska mjesta (koja predstavljaju 52 taoca koje je Iran zarobio prije mnogo godina), neka od kojih su na visokoj razini i važna Iranu i iranskoj kulturi i te će mete, i sam Iran, BITI POGOĐENE VRLO BRZO I VRLO JAKO. SAD ne želi više prijetnji!", zaključio je američki predsjednik.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020



Bijela kuća obavijestila Kongres o napadu

Bijela kuća u subotu je službeno obavijestila Kongres o američkom napadu dronom na iranskog vojnog zapovjednika Kasema Sulejmanija u Iraku, otkrila su dva zaposlenika tog tijela.

Mnogi demokrati u Kongresu kritizirali su američkog predsjednika jer nije zatražio odobrenje niti obavijestio Kongres da će do napada doći.

Obavijest je naknodno poslana u skladu sa zakonom iz 1973., nazvanog War Powers Act, koji od vlade zahtijeva da obavijesti Kongres unutar 48 sati od provedbe vojne akcije. Po zakonu, Trumpova vlada treba objasniti okolnosti, ovlasti pod kojima je napad izveden te očekivan raspon i trajanje vojne operacije.

Verzija poslana Kongresu je povjerljiva te se ne zna hoće li Bijela kuća objaviti i javnu verziju, rekao je jedan od zaposlenika tog tijela, govoreći pod uvjetom anonimnosti.

Demokratska predsjednica Predstavničkog doma Nancy Pelosi smatra kako je napad izveden bez ikakvog dopuštenja ili savjetovanja s Kongresom.

Demokratski senator Tim Kaine u petak je predložio mjeru kojom bi se za daljnje američko djelovanje protiv Irana trebala održati rasprava i glasovanje u Kongresu.

SAD zahvalio Izraelu na podršci

Američki ministar vanjskih poslova Mike Pompeo u subotu je rekao kako je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom nakon ubojstva iranskog generala Sulejmanija, pritom istaknuvši kako je zahvalan na podršci Izraela u borbi protiv terorizma.

"Netanyahu i ja smo upravo razgovarali i naglasili važnost suprotstavljanja zloćudnom iranskom utjecaju i prijetnji regiji", napisao je Pompeo na svom Twitter profilu.

Pompeo je dodao kako je "uvijek zahvalan na čvrstoj podršci Izraela u borbi protiv terorizma" te je dodao da je "veza između Izraela i SAD-a nesalomljiva".

.@IsraeliPM @Netanyahu and I just spoke and underscored the importance of countering Iran’s malign influence and threats to the region. I am always grateful for Israel’s steadfast support in defeating terrorism. The bond between Israel and the United States is unbreakable. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 4, 2020

Iran je najavio žestoku osvetu zbog ubojstva Sulejmanija u blizini bagdadske zračne luke. U istom napadu dronom ubijen je i čelnik proiranske milicije u Iraku, Abu Mahdi al-Muhandis.

Teheran je u subotu poručio da će kazniti Amerikance gdje god budu u dosegu, a zaprijetili su i američkim saveznicima u regiji, Izraelu i Saudijskoj Arabiji. (Hina)