Predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik zauzeo se za međunarodnu akciju kako bi se zločini nad Srbima u Jasenovcu u Drugom svjetskom ratu proglasili genocidom.

Vođa bosanskohercegovačkih Srba također je ponovno pozvao na ujedinjenje RS-a sa Srbijom, ustvrdivši kako je to zamisao koju treba ostvariti u ovom stoljeću.

"Ne smijemo oklijevati da kažemo da je jedna od stvari koju moramo ostvariti državno jedinstvo RS-a i Srbije. Koliko god se to nekome ne sviđalo ili nekoga vrijeđalo, to je srpska nacionalna ideja ovog stoljeća, ne ove ili sljedeće godine. Mnogima se na ovo diže kosa na glavi, ali mi na to imamo povijesno pravo", izjavio je novinarima Dodik u Banjoj Luci uoči konferencije "Utvrđivanje istine o stradanju u logoru Jasenovac".

On smatra kako je to nužno upravo zbog onoga što se Srbima dogodilo u ustaškom logoru smrti Jasenovcu i inzistira da se potakne međunarodna akcija kako bi se zločini tadašnje Nezavisne Države Hrvatske proglasili genocidom.

"To je zločin koji nije zastario niti može zastarjeti. Smatram da je na generaciji znanstvenika ovog vremena i političara, ali i budućih generacija, da ustraju na zahtjevu da se stradanje i ubijanje Srba u Jasenovcu okarakterizira kao genocid", rekao je Dodik.

Skup u Banjoj Luci, prema tvrdnjama organizatora, okupio je nekoliko desetaka sudionika iz Srbije, Rusije, Izraela i Velike Britanije.

Srboljub Živanović koji se novinarima predstavio kao predsjednik međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu rekao je da su u logoru "Hrvati i muslimani ubili 110 tisuća djece".

"Ne treba zaboraviti da je Hrvatska bila i ostala jedina država koja je imala koncentracijske logore za ubijanje male djece", izjavio je Živanović.

O njemu se na internetu mogu naći podaci kako je riječ o osobi koja odlučno zagovara tvrdnju o 700 tisuća ubijenih u Jasenovcu.

Živanović je britanski državljanin, a navodno je kao antropolog sudjelovao u ekshumacijama koje su na području bivšeg jasenovačkog logora provedene 60-ih godina prošlog stoljeća. (Hina)