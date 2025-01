Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavio je kako će sadašnja vlast u Republici Srpskoj koju on predvodi "ići do kraja", odnosno do ostvarenja cilja kojega vide kroz proglašenje odcjepljenja tog entiteta od Bosne i Hercegovine.

Dodik je od početka prosinca na kućnom liječenju nakon operativnog zahvata kojemu je bio podvrgnut u Beogradu zbog uklještenja jednjaka pa on i njegovi odvjetnici tvrde kako nije sposoban sudjelovati u nastavku suđenja koje protiv njega traje pred Sudom BiH, no to ga nije spriječilo da u ponedjeljak pošalje poruke u kojima ponavlja stare secesionističke prijetnje.

U intervjuu koji je objavio banjolučki list "Glas Srpske" Dodik je ocijenio kako su se on i njegovi suradnici u prošloj godini uspješno oduprli svim pritiscima kojima su bili izloženi a u 2025. spremni su nastaviti raditi na ostvarenju svog konačnog cilja.

"Za nas je to politički cilj. A to je nezavisnost i samostalnost Republike Srpske. I to su svi shvatili", izjavio je Dodik.

Tvrdi kako u RS-u za to imaju potporu prijatelja iz inozemstva koje nije imenovao, no kazao je kako su zahvaljujući njima unatoč različitim blokadama uspjeli financijski preživjeti 2024. godinu.

Oslanja se i na promjene u Bijeloj Kući i vjeruje kako će administracija Donalda Trumpa prema BiH voditi drugačiju politiku od dosadašnje što bi, po njegovu sudu, uključivalo i odustajanje od politike sankcija pod kojima su sada osim Dodika i njegova kćer te sin kao i svi njegovi najbliži politički suradnici.

"Mislim da će se to promijeniti. Imamo i mi neke prijatelje u SAD. Ne bi trebalo zaboraviti da smo utjecali na Srbe u SAD da glasaju za Trumpa. Radili smo to i 2016. i 2024. godine", kazao je Dodik pojašnjavajući kako je najmanje što očekuje neutralna pozicija SAD u odnosu na zbivanja u BiH odnosno da prestanu utjecati na zbivanja u toj zemlji.

Na pitanje kako će u RS reagirati kada se ove godine budu obilježavala tri desetljeća od genocida u Srebrenici, vojno-redarstvene operacije "Oluja" i potpisivanja Daytonskog sporazuma, Dodik je odgovorio kako će ustrajati na tvrdnji da genocida u Srebrenici nije bilo, a najavio je kako će ove godine Srbija i RS zajednički na svoj način obilježiti obljetnicu "Oluje" i to na teritoriju BiH.

"Što se Daytona tiče, tri desetljeća od potpisivanja može biti dobar povod da konstatiramo kako je taj sporazum mrtav i da su ga ubili Amerikanci", izjavio je Dodik.

