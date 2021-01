Nakon sedam godina zatočeništva, djevojke su uspjele pobjeći od skupine Boko Haram. Jedna se djevojka javila svome ocu, no od silnih emocija nisu mogli razgovarati. Čeka se službena potvrda koliko ih je uspjelo pobjeći.

Nekoliko djevojčica koje su bile zatočene u Nigeriji uspjele su pobjeći od zloglasne skupine Boko Haram koja ih je otela prije sedam godina. Halima Ali Maiyanga jedna je od više od sto mladih djevojaka koje se još uvijek smatraju nestalima. No, ona je uspjela nazvati svog oca i javiti mu da je živa i da je uspjela pobjeći.

''Pitala me, je li to moj tata? Je li to moj tata i počela je plakati. Plakala je toliko snažno da je više nisam mogao razumjeti. I ja sam plakao. Nisam se nadao da ću opet čuti njezin glas, rekao je otac Ali Maiyanga te dodao da je cijela obitelj je sretna i u kući je mnogo ljudi koji slave s njima njen povratak.

Nažalost, nije mogao normalno razgovarati s njom zbog emocija i vrlo kratkog poziva, ali nadu ulijeva pomoć nigerijske vojske koja pazi na djevojke. Još uvijek nema podataka koliko je djevojčica pobjeglo, prenosi CNN.

Militanti su 2014. godine u internatu u nigerijskom selu Chibok oteli 276 djevojaka te je taj incident privukao svjetsku pažnju i nastala je kampanja #BringBackOurGirls.

Nekoliko je djevojaka uspjelo pobjeći odmah nakon otmice, a organizacija Boko Haram pustila je 21 djevojku nakon pregovora sa nigerijskom vladom 2016. godine. Zatim su još 82 djevojke oslobođene u glavnom gradu Abuja 2017. godine. Od tad, nije bilo nikakvih informacija što je s preostalih 112 mladih žena koje su otete.