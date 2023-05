Djevojka od 16 godina nasmrt je pretučena i izbodena na ulici u New Delhiju. Pred prolaznicima od kojih joj je samo jedan pokušao pomoći.

Šesnaestogodišnja djevojka brutalno je izbodena nožem i pretučena nasmrt na ulici u glavnom gradu Indije, i to pred prolaznicima od kojih joj je samo jedan pokušao pomoći. Ali nije mogao obuzdati pomahnitalog ubojicu.



Sve su snimile nadzorne kamere, a video brutalnog nasilja preplavio je društvene mreže i izazvao bijes javnosti zbog nasilja nad ženama u toj zemlji. Samo jedan čovjek je ovoj mladoj ženi pokušao pomoći, ali nije uspio.



U ponedjeljak poslijepodne indijska policija priopćila je da je uhitila osumnjičenog muškarca, a radi se o mehaničaru Sahiliju. Društvene mreže preplavile su fotografije na kojima se osumnjičeni ubojica drži s policajcem za ruke što je izazvalo još veći bijes javnosti.

A day after a 16-year-old girl was stabbed and bludgeoned to death in the Shahbad Dairy area of the national capital, sources in Delhi Police said that the murder could have be premeditated as Sahil,#ShahbadDairy #NewsAlert #NewsUpdate #Delhi #DelhiNews #DelhiUpdate pic.twitter.com/bsSVRqHErZ