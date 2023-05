Cure novi detalji krvavog pohoda 20-godišnjeg Uroša B. koji je kod Mladenovca ubio osam osoba. Navodno je htio ubiti i trudnicu.

Prilikom bijega, na naplatnoj rampi kod Malog Požarevca, ubojica iz Mladenovca, 20-godišnji Uroš B., je naletio na taksi vozilo u kojem je bila klijentica - mlada trudnica.

"On je iskusan taksist koji je godinama u tom poslu. Navodno je Uroš planirao ubiti trudnicu, ali i taksistu nakon što ga odveze na željeno mjesto. Držeći bombu u rukama, zamolio je taksistu da ga odveze u Vinjište do ujaka, gdje se skrivao do uhićenja", rekao je izvor blizak istrazi.

Taksist je nagovorio mladića da mu dopusti da trudnicu odveze do Uba, gdje je bilo njezino odredište i potom pusti. Mladiću je rekao da će nakon toga njega odvesti u Kragujevac. Ponovio je da će sve biti u redu i da nema straha. I sam je bio šokiran kada ga je Blažić ostavio na životu i napustio vozilo, dodao je izvor, prenosi Blic.rs.

Zbog stresnog događaja taksist se slomio nakon što je nazvao policiju i zbog svega je uzeo bolovanje.

U Višem javnom tužiteljstvu u Smederevu u srijedu su počela saslušanja oko 50 svjedoka masakra, a bit će nastavljena u ponedjeljak. Tada bi taksist i trudnica trebali dati svoj iskaz.