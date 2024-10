FOTO Alana otišla u Tursku popraviti zube, a onda je uslijedio horor: "Vikala sam i vrištala od bolova"

26-godišnja Alana Boone otputovala je u Tursku na stomatološku operaciju, koju je platila oko 10.000 eura. Riječ je bila o stavljanju krunica, no zahvat je pošao po zlu te je morala izvaditi sve zube.

Za Tursku se odlučila na nagovor mamine prijateljice jer takav estetski zahvat u njezinoj domovini košta i do 27 tisuća eura. Prvotna cijena u Turskoj bila je 6700 eura za cijeli plan liječenja, no troškovi su se kasnije popeli na 10 tisuća, uključujući let i smještaj.

Planirani popravak zuba ubrzo se pretvorio u noćnu moru kada se Alana morala podvrgnuti korektivnom zahvatu nakon neuspjele operacije.

"Najprije se počelo s brušenjem pravih zuba, no bolovi su postali toliko nesnosni da je odlučeno da se zubima ukloni bolesna zubna pulpa i dva dana kasnije postavljene su mi trajne krunice. Vikala sam i vrištala jer je jako boljelo", prisjetila se iskustva iz Turske.

U Belgiju se vratila s nesnosnim bolovima, koji su se vremenom još samo pogoršavali. Počela je primjećivati brazde u ustima i osjećala je neugodan okus.

U lokalnoj stomatološkoj ordinaciji zahvat su proglasili potpunim neuspjehom. "Nakon savjeta nekoliko stomatologa otišla sam oralnom i maksilofacijalnom kirurgu. Njegov zaključak bio je poražavajući, a njegova presuda jasna - sve mora ići van."

Alana od travnja 2024. godine živi bez zuba, a ugrađeno joj je 8 od 12 potrebnih implantata. Unatoč situaciji Alana osjeća olakšanje jer više nema boli, a nada se da će njezino liječenje konačno biti završeno u srpnju iduće godine, prenosi Mirror.

Mladima koji razmišljaju o zahvatu u inozemstvu poručuje - razmislite dvaput. "Ako krene po zlu, morate riješiti problem u svojoj zemlji i često ćete na kraju platiti tri puta više. Ne samo da su moji zubi nestali nego pati i kvaliteta mog života. Nedostaje mi da mogu dobro jesti i široko se smiješiti. Ovo stvarno počinje uzimati danak, ali nastavit ću", zaključuje djevojka.

