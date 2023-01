Dječak u pelenama snimljen je na hodniku stambene zgrade kako maše i igra se pravim pištoljem. Policija je uhitila oca.

Zastrašujuća snimka sigurnosne kamere iz stambene zgrade u američkom gradu Beech Grove širi se društvenim mrežama. Maleni dječak još u pelenama maše s pištoljem, igra se s njim, čak ga okreće prema svom licu, a u jednom trenutku se čini i da je povukao obarač.

Uznemireni susjedi koji su vidjeli snimku, pozvali su policiju, koja je ubrzo u dječakovom stanu pronašla pištolj Smith and Wesson kalibra 9 mm. Otac dječaka je uhićen i prijeti mu kazna za zanemarivanje djeteta, prenosi Daily Mail.

Dječak pukom srećom u incidentu nije ozlijeđen te je odvezen majci.

Video je prikazan u američkoj tv emisiji On Patrol koja prati policajce u akciji te je prikazana i snimka upada policije u očev stan.

