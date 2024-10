Dječak rođen tijekom uragana Milton pravo je čudo: "Mislila sam, što da radim? Bila sam jako nervozna"

Američki mediji pišu o dječaku koji se rodio netom prije nego je njihov grad pogodio uragan Milton. Roditelji dječaka uspjeli su doći do bolnice prije onog najgoreg iako im je voda već počela lagano prodirati u dom kada je mama dječaka počela dobivati trudove. No uspjeli su doći do bolnice.

Roditelji dječaka kažu da je njihov sin "čudo". Kenzie Lewellen i Dewey Bennett izdržali su opasno putovanje do bolnice dok je uragan pustošio Floridu, a netom prije nego što će totalno pogoditi njihov grad.

Bio je to scenarij iz noćne more za Deweyja jer je njegov otac umro kad je uragan Irma pogodio Floridu 2017. godine.

"Moj tata je imao srčani udar, a kola hitne pomoći nisu mogla doći do nas tijekom oluje", prisjetio se.

Zato je ovo za njega bilo još veće čudo, piše nbcnews.com.

Kenzie je dobila trudove u srijedu ujutro, nekoliko sati prije udara uragana. "Moj um je samo jurio milijun milja na sat, kao, što da radim? Bila sam jako nervozna", ispričala je 22-godišnjakinja.

Voda je već počela polagano prodirati u njihov dom u Port Charlotteu i oni su se uputili na opasno putovanje u bolnicu Sarasota Memorial Hospital u Veniceu.

Na svu sreću uspjeli su se probiti do bolnice prije ogromnog dolaska vode.

"Mama nas je vozila i bilo je jako vjetrovito, pa smo pokušavali biti što je moguće oprezniji. Nije bilo baš puno ljudi na cestama jer je vani bilo jako vjetrovito i padalo je dosta kiše", kazala je Kenzie. Nakon što je stigla u bolnicu, smještena je u sobu s prozorom koji je pružao pogled na razornu moć uragana.

Dewey Lester Bennett IV sigurno je rođen carskim rezom u 23:45 sati po lokalnom vremenu, baš tijekom uragana.

Zajedno s bebom Dewey, šest drugih beba rođeno je u dvije bolnice Sarasota Memorial tijekom uragana, piše Sky News.

