O napadu u Solingenu oglasio se i jedan od izvođača koji je te večeri puštao glazbu povodom proslave obljetnice 650 godine od osnutka grada.

DJ Topic, inače hrvatskog podrijetla s očeve strane, rođen je u Solingenu. Pogođen masakrom koji se dogodio na sajmu, obratio se svojim fanovima objavom na Instagramu.

Prenosimo ju u cijelosti.

"Danas sam puštao glazbu na proslavi 650. godišnjice mojeg rodnog grada Solingena u Njemačkoj. Tijekom mojeg seta prišao mi je netko iz osiguranja i zamolio me da nastavim svirati kako bi se izbjegla masovna panika, s obzirom na to da je napadač do tog trenutka već ubio neke od osoba.

Nastavio sam svirati, iako mi je bilo nevjerojatno teško. Nakon 10-15 minuta, glazba je stala i obavijestili su ljude o napadu.

Navodno je napadač ljude ubadao u vrat i nije birao koga će ubiti. S obzirom na to da je još bio u bijegu, skrili smo se u obližnju trgovinu dok su iznad nas oblijetali policijski helikopteri.

I dalje ne mogu vjerovati... Ovo je trebao biti festival slobodan za sve. Moji bliski prijatelji tamo su bili s malom djecom...

Pišem ovo dok helikopter nadlijeće kuću u kojoj sam odrastao, u malenom njemačkom gradiću. Što se to događa sa svijetom?", napisao je Topic u svojoj objavi i dodao da su njegove misli sa svim žrtvama napada.

