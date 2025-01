FOTO Dirljive scene povratka taokinja iz Gaze: "Romi, Doron, Emily, cijela nacija vas grli"

Dirljive scene stižu sa Trga talaca u Tel Avivu, nakon što je Hamas pustio tri taokinje.

Gledali su dok su tri žene - Romi Gonen, Doron Steinbrecher i Emily Damari - izlazile iz automobila u gradu Gazi gdje su predane službenicima Crvenog križa okruženima gomilom koju su naoružani muškarci s Hamasovim trakama oko čela morali obuzdavati.

Izraelska vojska podijelila je video njihovih obitelji okupljenih u vojnom objektu, preplavljenih emocijama, kako gledaju snimke njihova preuzimanja u ruke izraelskih snaga, prije nego što su stigle u Izrael.

"Romi, Doron, Emily, cijela nacija vas grli", rekao je premijer Benjamin Netanyahu.

Tri taokinje su kasnije prevezene u bolnicu u Tel Avivu u helikopteru za kojim je prema riječima izraelskih medija pilotirao čelnik izraelskih zračnih snaga.

Objavljena je i snimka trenutka kada su taokinje ujedinjene sa svojim obiteljima.

Watch: The three hostages reuniting with their families at the hospital in Israel (credit: GPO) https://t.co/j4yGl4Wu6t pic.twitter.com/f32EIHMlpt