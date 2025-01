Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ekskluzivno za Dnevnik Nove TV govori o tome što očekuje od drugog Trumpovog mandata.

"Očekujem zapravo od njega puno više nego što većina ljudi očekuje, posebno kada je riječ o istočnoj Europi i srednjoj Europi općenito. On ima puno veći interes za nas nego što mu se to pripisuje, međutim bit će preokupiran velikim stvarima kao što su odnosi s Kinom ili rat u Ukrajini, tako da mi moramo biti ti koji će pokazivati interes za daljnji razvoj odnosa.



To se upravo dogodilo kad smo se prvi put susreli na onom sastanku u Varšavi, prvi put bilateralno. Pobrojila sam sve ono što nam je bitno počevši od programa izuzeća od viza, što smo postigli. Zatim sporazum izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, očekujem da će se to konačno sada ratificirati.



Trumpa će posebno zanimati Inicijativa triju mora, on je uvijek osjećao nekakvu posebnu osobnu sklonost prema prostoru srednje Europe i naglasak će biti na jačanju energetske infrastrukture, ali i prometne infrastrukture i digitalizacije.

A Hrvatskoj uskoro predstoji inauguracija drugog mandata predsjednika Zorana Milanovića. Za razliku od predsjednika hrvatske vlade i sabora, bivša predsjednica je najavila kako namjerava nazočiti i toj svečanosti.

"Kao 4. predsjednica Republike Hrvatske mislim da je moja obveza doći, pokazati poštvanje prema institucijama i demokratskoj volji građana", rekla je Grabar-Kitarović.

Pročitajte i ovo Uočene nepravilnosti USKOK istražuje Hrvatske šume: Sve je započelo prije više mjeseci, pogledajte tko je podnio prijavu

Pročitajte i ovo opasna vrećica Muškarac koji je djetetu ponudio otrov za glodavce pušten na slobodu: Evo i zašto