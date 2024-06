Dijalog završio bez susreta: "Neće čovjek da me vidi"

Najnoviji krug dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova završio je u srijedu bez izravnog sastanka između srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i kosovkog premijera Albina Kurtija, jer ovaj potonji nije na to pristao bez ispunjavanje određenih uvjeta, izjavio je visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell.

Visoki predstavnik Borrell i njegov izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak odvojeno su razgovarali sa srbijanskim predsjednikom Vučićem i s kosovskim premijerom Kurtijem, ali do zajedničkog sastanka nije došlo.

"Razgovori su kao i uvijek bili teški i na kraju nije bilo trilateralnog sastanka. Kosovo nije bilo spremno za to, a Srbija jest", rekao je Borrell.

Borrell je rekao da je Kurti postavio tri uvjeta za sastanak s Vučićem. Prvi je da se potpiše temeljni sporazum o putu za normalizaciju odnosa, za koji EU tvrdi da su ga obje strane prihvatile, ali Srbija to ne želi potpisati. Drugi je uvjet da Srbija povuče pismo bivše premijerke Ane Brnabić iz prosinca prošle godine u kojem je navela da Beograd nije spreman provesti sve odredbe iz toga sporazuma, to jest one koje se tiču izravnog ili neizravnog priznanja Kosova. Treći je uvjet uhićenje i predaja Milana Radoičića i njegove paramilitarne skupine kosovskim pravosudnim tijelima.

Vođa kosovskih Srba Milan Radoičić preuzeo odgovornost za napad na kosovsku policiju u selu Banjska 29. rujna prošle godine. Vućić je nakon sastanka rekao da sastanka nije bilo jer "Kurti nije htio ili nije smio" susresti se s njim.

"Tri puta sam se vraćao na sastanak, oni su mi prenosili njegove poruke, a zašto se nije htio sastati treba pitati njega", rekao je Vučić.

Na pitanje novinara što je bilo sporno, Vučić je rekao "ništa, neće čovjek da me vidi". Borrell je rekao da su stajališta obiju strana kako provesti sporazum o putu prema normalizaciji i dalje vrlo udaljena. Najavio je da će se sljedeći tjedan sastati glavni pregovarači Kosova i Srbije kako bi nastavili razgovore.

"Sada je vrijeme da obje strane pokažu konstruktivnost i omoguće napredak procesa. To je u njihovu interesu i u interesu njihovih europskih težnji. Potrebna je hrabrost, vizija i politička volja čelnika za budućnost Kosova i Srbije i njihovih građana", rekao je Borrell.