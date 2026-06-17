Trump komentirao sporazum s Iranom: "Ako mi se ne svidi, vratit ćemo se bacanju bombi po njihovim glavama"

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da sporazum o prekidu vatre postignut ovoga tjedna s Iranom nije konačan i da može nastaviti s kampanjom bombardiranja ako mu se ne svidi.

"To je memorandum o razumijevanju. I ako mi se ne svidi, vratit ćemo se pucanju po njima, bacanju bombi po njihovim glavama", kazao je Trump na samitu G7 u francuskom gradiću Evian-les-Bainsu.

Čelnici skupine G7 zemalja u srijedu su zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružanje Hezbolaha. Kazali su i da će diverzificirati rute opskrbe energijom kako bi smanjili ovisnost o Hormuškom tjesnacu kao odgovor na rat u Iranu, dok su pozdravili privremeni dogovor o njegovu okončanju.

Sporazum SAD–Iran trebao bi formalno biti potpisan u petak u Švicarskoj, a očekuje se da će pokrenuti pregovore prema konačnom dogovoru o završetku rata.

Lideri G7 poduprli dogovor

Čelnici skupine G7 pozdravili su preliminarni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana te poručili da su spremni pridonijeti njegovoj provedbi.

"Naglašavamo potrebu za pregovorima... kako bi se riješile prijetnje koje Iran predstavlja u regiji i šire te kako bi se osiguralo da nikada ne dobiju nuklearno oružje", rekli su čelnici u izjavi.

Samit je Trumpu dao priliku da predstavi svoj sporazum s Iranom saveznicima Britaniji, Kanadi, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Japanu.

Oni dijele zabrinutost Washingtona oko iranskog nuklearnog programa i drugih pitanja, ali nikada nisu podržali njegovu odluku o ratu te su zabrinuti da je Teheran stekao prednost odupirući se napadu supersila i uspostavljajući kontrolu nad tjesnacem.

Čelnici su rekli da su spremni doprinijeti provedbi sporazuma, a koalicija koju predvode Britanija i Francuska pomoći će u osiguranju plovidbe nakon što se Hormuški tjesnac ponovno otvori.

Memorandum o razumijevanju koji su Washington i Teheran potpisali ovog tjedna, iako još nije objavljen, produžuje prekid vatre najavljen u travnju za dodatnih 60 dana kako bi im se omogućilo da pregovaraju o trajnom primirju.

Čini se da je Trump postigao malo od onoga što je rekao da želi na početku rata, ističe Reuters te navodi da iranska teokratska vlada ostaje na vlasti, iranske zalihe visoko obogaćenog uranija nisu predane, njegovi kapaciteti balističkih projektila nisu uništeni i nije prekinuo svoju podršku milicijama poput Hezbolaha u Libanonu.

Trump kaže da sporazum navodi da Iran neće imati nuklearno oružje - što je ponavljanje službenog stava Irana od 1970-ih. Američki dužnosnici kažu da će daljnji razgovori dovesti do uklanjanja ili uništenja njegovih zaliha obogaćenog uranija.

No, prekid rata pod takvim uvjetima mogao bi izložiti Trumpa kritikama, uključujući i kritike jastrebova unutar njegove vlastite Republikanske stranke, prije međuizbora u studenom.

Primirje u Libanonu?

Jedno od najvažnijih pitanja koje još uvijek ostaje u zraku je sudbina Libanona koji je Izrael napao u ožujku kako bi eliminirao Hezbolah nakon što je militantna skupina pucala na Izrael u znak solidarnosti s Teheranom, nakon američko-izraelskih napada na Iran.

Izraelske snage i dalje okupiraju dio južnog Libanona gdje je više od milijun ljudi protjerano iz svojih domova, dok Hezbolah ostaje neporažen.

Iran tvrdi da primirje mora okončati i neprijateljstva u Libanonu te da trajni sporazum mora dovesti do izraelskog povlačenja. Izrael, koji je bio isključen iz mirovnih pregovora između SAD-a i Irana, tvrdi da se neće povući i zadržava pravo upotrebe vojne sile.

To je otvorilo jaz između Izraela i Sjedinjenih Država, a Trump je javno kritizirao svog ratnog saveznika, izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.