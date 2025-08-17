VIDEO U snažnom potresu urušio se dio crkve, ozlijeđeno najmanje 29 ljudi

Deseci ljudi ozlijeđeni su u potresu magnitude 6,0 koji je rano u nedjelju pogodio središnji Sulawesi u Indoneziji, priopćila je tamošnja agencija za ublažavanje katastrofa (BNPB).

Potres, na dubini od 10 km, pogodio je regiju Poso i osjetio se u obližnjim područjima. Više zgrada je oštećeno, među kojima i crkva, u kojoj se za vrijeme potresa održavala misa.

"Prema trenutnim podacima praćenja, zabilježili smo 10 ozljeda u selu Masani, podokrug Poso Pesisir", izjavio je Andi Sembiring, voditelj odjela za hitne slučajeve i logistiku Regionalne agencije za ublažavanje katastrofa Središnjeg Sulawesija (BPBD).

A magnitude 5.8 earthquake was recorded off the coast of Indonesia, in Central Sulawesi, at a depth of 10 km. One church building was damaged. 29 people were injured. 13 of them were sent to the Poso Regional Hospital. BMKG reported 15 aftershocks. pic.twitter.com/iKUXy3B1Cf — Climate Review (@ClimateRe50366) August 17, 2025

Tijekom potresa sve žrtve su bile na misi u crkvi Elim u selu. Budući da je crkva još uvijek bila u obnovi, u potresu je došlo do urušavanje dijela građevine.

"Žrtve su upućene u centar za javno zdravstvo Tokorondo", dodao je.

Nacionalna agencija za ublažavanje katastrofa (BNPB) kasnije je izvijestila da je najmanje 29 stanovnika ozlijeđeno, uključujući dvoje u kritičnom stanju. Trinaest žrtava evakuirano je u Regionalnu opću bolnicu Poso.

Significant magnitude 6.1 #earthquake 14 km north of #Poso, #Indonesia



A shallow magnitude 6.1 earthquake was reported early morning near Poso, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia.

According to Indonesia's Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency, the quake hit… pic.twitter.com/3gIMSlXBRH — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 17, 2025

Za sada nema izvješća o smrtnim slučajevima, dodao je BNBP. Do 7:10 ujutro po jakartskom vremenu zabilježili su 10 naknadnih potresa, ali nema opasnosti od cunamija.

Indonezija se nalazi na takozvanom "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni, gdje se različite ploče na Zemljinoj kori susreću i stvaraju veliki broj potresa.