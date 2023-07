"Kazetne bombe ne bi nikada trebalo koristiti. To znači prekoračiti granicu": Demokrati preispituju Bidenovu odluku

Sjedinjene Države u petak su objavile da u Kijev kane poslati naširoko zabranjeno kazetno streljivo u sklopu novoga sigurnosnog paketa vrijednog 800 milijuna dolara, kojim se ukupna američka vojna pomoć povećava na više od 40 milijarda dolara od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022.

Grupe za obranu ljudskih prava i glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres dovode u pitanje odluku Washingtona o slanju takve vrste streljiva.

Kaine je rekao da je u nedoumici kada je posrijedi odluka SAD-a o slanju kazetnih bombi Ukrajini jer bi to moglo potaknuti i ostale zemlje da zaobiđu međunarodnu konvenciju kojom se upotreba ove vrste oružja zabranjuje.

"Ovakva bi odluka mogla značiti zeleno svjetlo ostalim nacijama da i one naprave nešto slično", rekao je Tim Kaine u nedjelju za Fox News, no dodao je kako "cijeni činjenicu da se Bidenova administracija uhvatila u koštac s rizicima" koje to donosi.

"Oni neće koristiti to streljivo protiv ruskih civila", rekao je Kaine, koji sjedi u Odboru za oružane snage američkog Senata, o potencijalnoj ukrajinskoj upotrebi tih bombi. Dodao je da je Kijev dao jamstva koja je u petak objelodanila i Bijela kuća.

Kazetno streljivo zabranjeno je u više od stotinu zemalja. No Rusija, Ukrajina i Sjedinjene Države nisu potpisale Konvenciju o kazetnom streljivu, kojom se zabranjuju proizvodnja, skladištenje, upotreba i transport tog oružja.

Kazetne bombe ispaljuju se kao rakete iz haubica, topova i raketnih bacača. Sadrže stotine malih eksplozivnih naprava koje se rasprše na jako velikom području – od veličine nekoliko nogometnih igrališta do više hektara zemlje.

Takve eksplozivne naprave ne ubijaju samo vojnike, već i civile, a među njima je često puno djece. One koji ne eksplodiraju predstavljaju opasnost još desetljećima nakon završetka sukoba.

Barbara Lee je pozvala Bidenovu administraciju da ponovno razmotri ovaj korak.

"Kazetne bombe ne bi nikada trebalo koristiti. To znači prekoračiti granicu", rekla je u nedjelju za CNN, dodavši da Sjedinjene Države slanjem kazetnih bombi Ukrajini riskiraju gubitak "moralnog vodstva".

Potpora Ukrajini usred ruske invazije bila je uglavnom dvostranačka u Sjedinjenim Državama.

Bidenova administracija i brojni zastupnici iz Demokratske i Republikanske stranke branili su odluku o tomu da se kontroverzno oružje pošalje Ukrajini, uz objašnjenje da je to potrebno kako bi se ubrzala protuofenziva Kijeva.