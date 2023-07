VIDEO Diplomat iz Gvineje nosio majicu s likom Vladimira Putina: "Imam ju već tri godine jer ga jako volim"

Na drugom rusko-afričkom samitu u Sankt Peterburgu Lama Jacques Sevoba, diplomat gvinejskog veleposlanstva pojavio se noseći majicu na kojoj su otisnuta lica ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Guinean diplomat Lama Jacques Sevoba showed his love for Vladimir Putin at the Russia-Africa summit this week by wearing a shirt plastered with the Russian Putin's face pic.twitter.com/6vwv1IZTRC

Sevoba je ponosno nosio svoju majicu i rado pozirao fotografima.

An employee of the Guinean embassy in Russia, Lama Jacques Sevoba, came to the Russia-Africa summit in a T-shirt with Putin's image.



He said that Putin is his soul.



"This man, whose photo is here, is my soul," said a Guinean embassy official who attended the Russia-Africa… pic.twitter.com/oaysxtOlHQ