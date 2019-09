Jedan od najiščekivanijih govornika na konferenciji Oslo Business Forum bio je bivši britanski premijer David Cameron. Čovjek koji je godinama bio na čelu Velike Britanije i tijekom čijeg je mandata izglasana odluka o izlasku iz Europske unije, u Oslo je došao otvoreno govoriti o tom kobnom referendumu, ali i o tome što Veliku Britaniju čeka u budućnosti.

Kako se njegovo sudjelovanje na Oslo Business Forumu poklopilo s odlukom o nelegalnom raspuštanju britanskog parlamenta, nikoga nije iznenadilo što su upravo pitanja vezana uz aktualnu politiku i premijera Borisa Johnsona bila postavljena odmah na početku.

“Dok smo bili aktivni dio EU, bili smo veoma entuzijastični oko ekonomske unije i otvorenog tržišta, no nikad nam nije bila draga ideja političke unije”, rekao je na samom početku Cameron i priznao kako je veliki zagovornik ostanka u Uniji, ali i da bi Velika Britanija trebala imati poseban status.

Iako je njegova vlada zagovarala ostanak u EU, priznao je da su pogriješili u pristupu građanima.

“Dio problema zašto smo izgubili na referendumu bio je u činjenici što smo tijekom same kampanje koristili veoma tehničke argumente zašto bi Velika Britanija trebala ostati u EU. Pričali smo o zajedničkom tržištu i slobodnom protoku roba i ljudi, dok su zagovornici izlaska igrali na emocije i govorili ljudima ono što su oni željeli čuti”, otvoreno je priznao Cameron.

Istaknuo je i kako još uvijek smatra kako bi Velikoj Britaniji bilo bolje da ostane u EU, ali i kako je svjestan da je to teško ostvarivo nakon svega što se događalo. Dodao je kako su trebali slušati ljude i probleme koji ih muče, poput pitanja imigranata i imigrantske krize, te rješavati te probleme, a ne isticati ekonomske prednosti ostanka u EU.

Velika Britanija 31. listopada neće izaći iz Unije

No, činjenica je da je na referendumu održanom prije tri godine većina glasala za odlazak iz EU i da se od tada ništa značajno nije dogodilo. Velika Britanija je i dalje dio EU, dogovor nije postignut, ali je zato došlo do političke nestabilnosti u zemlji.

“Naš je najveći problem trenutno što imamo vladu koja nema većinu u Parlamentu. Referendum je bio prije tri godine, a odluka se nije realizirala jer ni jedna vlada do sad nije imala dovoljno snage da izgura proces do kraja”, istaknuo je Cameron i priznao da ni on sam ne zna što će se dogoditi u sljedećih nekoliko tjedana. No, uvjeren je da Velika Britanija neće izaći iz EU 31. listopada.

“Do sad smo već dva puta pomicali rok za izlazak. I dalje mislim da bi bilo pametno izaći iz EU s dogovorom jer bi sve ostale verzije bile štetne za Veliku Britaniju. Parlament je jasno dao do znanja da neće poduprijeti model bez dogovora sa EU. Ono što će se vjerojatno dogoditi u sljedećih šest mjeseci je da ćemo imati nove parlamentarne izbore nakon kojih će uslijediti novi referendum. To bi riješilo trenutnu situaciju”, uvjeren je Cameron koji, iako više nije aktivno u politici, i dalje ne može pobjeći od nje.

Upitan zašto je toliko teško postići dogovor i napustiti Europsku uniju, Cameron je dao pomalo filozofski odgovor.

“Teško je postići kompromis jer ljudi imaju različite želje, a nitko nije spreman odustati od svojih želja i pristati na srednji put. Theresa May je ostvarila dogovor s Europskom unijom, ali nije bilo suglasnosti niti u njenoj stranci, niti u Parlamentu. To je bilo veoma frustrirajuće za nju i sve koji su radili na tom dogovoru. Mislim da smo trebali ići na partnerski model suradnje s EU, poput onog kakav EU ima s Norveškom. No mi zapravo nismo znali kakav model i kakav dogovor želimo postići s EU tako da smo potratili mnogo vremena”, rekao je Cameron.

"Svaka pogreška u trenu postane vijest"

Cameron je rekao da je krivo tumačenje da je brexit bio glasanje protiv tadašnje britanske vlade. Iako se osobno ne slaže s ishodom referenduma, smatra da ljudi imaju pravo reći žele li ostati u EU ili izaći.

"Osobno mislim da su bili u krivu jer je Britanija imala povoljniju poziciju od drugih zemalja članica. Sigurno je da smo imali bolju poziciju no što ćemo ju imati van EU" priznaje Cameron, ali i dodaje kako EU, u jeku migrantske krize, nije bila dovoljno feksibilna u rješavanju problema s kojima se Velika Britanija susrela, a koji su bili rezultat velikog broja imigranata na njenom teritoriju.

Zaključio je kako bi najbolja solucija za Veliku Britaniju bila da ostane u EU ili da izađe, ali postigne partnerski dogovor s EU koji bi joj omogućio daljnju ekonomsku suradnju sa zemljama članicama.

Na kraju se dotaknuo i društvenih mreža koje su odigrale veliku ulogu u kampanji za brexit, ali i koje su postale kanal kojim političari komuniciraju s građanima i glasačima.

“Danas je mnogo teže voditi zemlju i donositi odluke jer svaka pogreška u trenu postaje vijest i naslov u medijima, svako posrtanje postaje GIF. Veoma je teško donositi važne odluke kad vas mediji stalno pritišću i očekuju da donesete odluku u trenu. Winston Churchill i njegovi ministri pet su dana odlučivali hoće li Velika Britanija ući u Drugi svjetski rat ili ne. Danas bi ih mediji natjerali da donesu odluku u roku od pet minuta”, kritičan je bio Cameron.

“Moramo pronaći način kako koristiti društvene mreže, jer bez njih više ne ide, ali i kako si uzeti dovoljno vremena za donošenje velikih i važnih odluka”, rekao je na kraju Cameron.