Danski izumitelj Peter Madsen, optužen za ubojstvo i raskomadanje tijela 30-godišnje švedske novinarke, u svom je računalu imao snimke na kojima se moglo vidjeti kako obezglaviti ženu. Najnovije su to informacije o ovom slučaju koje su se mogle čuti na suđenju.

Peter Madsen u svom je računalu imao inkriminirajući materijal, još jedan dokaz koji ga povezuje s ubojstvom za koje je optužen i za koje mu se sudi.

Snimke u računalu pokazivale su prizore kako udaviti ženu, posvjedočili su na sudu istražitelji koji su pregledali tvrdi disk izumiteljeva računala.

Madsen je optužen da je ubio švedsku reporterku Kim Wall nakon što mu se pridružila na putovanju u podmornici, koju je sam dizajnirao i izradio, kako bi napisala članak.

Istraga je počela kada su dijelovi njezina tijela počeli isplivavati na obalu. Otkriveno je da je izbodena najmanje 15 puta. S obzirom na to da još nisu pronađeni svi dijelovi tijela, teško je ustvrditi koji je točno uzrok smrti.

Izumitelj mijenjao priču o tome što se dogodilo

Madsen je isprva tvrdio da nema veze s njezinom smrću jer ju je ostavio u luci između Malmoa i Kopenhagena, a potom je promijenio priču kazavši da je umrla na brodu nakon što joj je na glavu pao dio iz podmornice. Tvrdio je da je tijelom potom bacio u more.

U posljednjoj fazi istrage tužitelji su u računalu Petera Madsena u njegovoj radionici otkrili videa obezglavljivanja i davljenja žena za koja ''pretpostavljaju da su realna''.

Međutim, on tvrdi da to računalo nije njegovo te da ga je koristilo nekoliko njegovih zaposlenika. ''To je laboratorijski alat i svi u laboratoriju ga koriste'', rekao je na suđenju u svoju obranu optuženik za teški zločin, piše Independent.

No, čak i da je istina to da nikada u životu nije pogledao snimku obezglavljivanja žene, DNK analiza genetskog materijala pronađena pod noktima žrtve govori više od bilo kojeg drugog potencijalnog dokaza. Osim toga, tužitelj Jakob Buch-Jepsen tvrdi da ima još dokaza koje će predočiti sudu, a koji govore u prilog tome da je Madsen počinio stravični zločin nad 30-godišnjom švedskom novinarkom.