Daniel Saldana iz Kalifornije proveo je u zatvoru 33 godine, a sad je napokon dokazao da je nevin. "Nikad nisam gubio nadu da će doći ovaj dan", rekao je u suzama.

Nakon što je 33 godine proveo nevin u zatvoru, Daniel Saldana, 55-godišnji muškarac iz Kalifornije, konačno je pušten na slobodu.



Proglašen je krivim za pokušaj ubojstva šestero srednjoškolaca.



"Jako sam sretan što je došao ovaj dan", rekao je Saldana naglašavajući da nikad nije izgubio nadu da će izaći.



On je optužen da je 1989. pucao na automobil u kojem su bila šestorica tinejdžera. U napadu su dvojica učenika ranjena, ali su preživjela. Napadači su pogrešno pretpostavili da su tinejdžeri pripadnici bande, ranije je objavila policija.



Saldana je imao 22 godine u vrijeme pucnjave i radio je kao građevinski radnik. Bio je bio jedan od trojice muškaraca optuženih za napad. Nakon suđenja Saldana je osuđen za šest pokušaja ubojstva te je osuđen na kaznu zatvora od 45 godina.

Povod za ponovno otvaranje slučaja bila je izjava drugog osuđenog napadača tijekom uvjetnog otpusta 2017. godine. On je vlastima rekao da Saldana nije bio uključen u pucnjavu ni na koji način i da uopće nije bio prisutan tijekom incidenta.



Nakon toga pokrenuta je nova istraga. No, otkriveno je da bivši zamjenik okružnog tužitelja koji je bio prisutan na saslušanju nije poduzeo nikakve korake ni podijelio informacije koje bi mogle biti oslobađajuće za Saldanu, zbog čega je proveo još dodatnih šest godina u zatvoru, sve do puštanja na slobodu.



Okružni tužitelj nije otkrio druge detalje slučaja, ali se ispričao Saldani i njegovoj obitelji.



"Znam da vam ovo neće vratiti desetljeća koja ste proveli u zatvoru, ali nadam se da će vam naša isprika dati malu utjehu na početku vašeg novog života", rekao je okružni tužitelj, prenosi Daily Mail.