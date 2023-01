I dalje se traga za nestalom Anom Walshe, kojoj se gubi svaki trag 1. siječnja, a u središtu je pozornosti njezin suprug Brian, koji je uhićen zbog ometanja istrage. U javnost cure brojne mračne tajne iz njegove prošlosti.

Brian Walshe rođen je u bogatoj obitelji iz Massachusettsa, ali njegovo djetinjstvo nije bilo bajno, tako bar otkrivaju brojna pisma poslana federalnom sudu u rujnu 2021.

Walsheov otac bio je poznati neurokirurg u Bostonu, koji je preminuo 2018. godine. Iako je obitelj živjela u blagostanju, obiteljski odnosi bili su duboko poremećeni.

Prema Walsheovu psihijatru, Brian se osjećao zanemarenim, nevoljenim i emocionalno oštećenim jer su ga njegovi roditelji koristili kao pijuna za svađe i narušene odnose u braku.

Walshe je poslan u internat na Rhode Islandu, a zatim se upisao na Sveučilište Carnegie Mellon u Pittsburghu. Međutim, na drugoj godini Brianovo psihičko zdravlje nastavilo se pogoršavati te je napustio školu i prijavio se u Austin Riggs Center, psihijatrijsku bolničku ustanovu za liječenje koja je specijalizirana za psihijatrijske pacijente kod kojih prethodno liječenje nije uspjelo, piše Boston News.

"Zbog depresije, tjeskobe i ljutnje nije mogao normalno funkcionirati. Tamo je započeo svoju dugu bitku kako bi prevladao svoju mentalnu bolest", napisao je psihijatar.

Brianova supruga Ana Walshe napisala sucu još 2021. godine da je Brian bio duboko pogođen svojim djetinjstvom i odnosom s roditeljima: "Govorili su mu da je gubitnik, da ga nisu trebali imati, da nema šanse da napravi nešto od sebe u životu i da je izgubljen slučaj."

Brianova majka Diana Walshe odnos sa sinom smatrala je dobrim. "Moj je sin jedini razlog zbog kojeg ustajem ujutro. On je jedina osoba koja se brine za mene i uvijek je tu", napisala je.

VIDEO Misteriozni nestanak Srpkinje Ane: Pojavila se nova snimka njezina supruga, lagao je

Njegova majka u pismu na četiri stranice navodi da se izuzetno oslanjala na Briana, on ju je vozio na preglede nakon višestrukih operacija raka pluća i drugih zdravstvenih problema.

"Nažalost, nemam dobar odnos sa svojom snahom, možda zbog kulturoloških razlika. Stoga je moj sin jedna i jedina konstanta u mom životu, brine se o meni i osigurava mi malo radosti dok gledam svoje unuke", rekla je Diana Walshe, a opisala ga je i kao oca: "Kuha, kupuje, čisti, igra se, govori o granicama i čita priče za laku noć. Da nije bilo mojeg sina, ne bih imala odnos s unucima."

Novi dokazi u istrazi nestanka Ane Walshe? Istražitelji pronašli vreće, sjekiricu, pilu i tepih umrljan krvlju

Otkriveno pismo nestale Srpkinje: Ana Walshe pisala je o suprugovim navikama iz prošlosti

Brianov odnos s ocem bio je loš, a uzrok je uvijek bio novac. Brian je oduvijek volio lagodan život i volio je trošiti, ali nije dovoljno zarađivao kako bi mogao živjeti na taj način. Zbog toga je i svog oca Thomasa prevario za poveću sumu novca. Navodno ga je pokrao za gotovo milijun dolara. Kada je otac to saznao, razbaštinio ga je. Brian mu to nikada nije oprostio i nakon očeve smrti provalio je u njegovu vilu i ukrao predmete u vrijednosti od 710.000 dolara. Sve stvari koje je opljačkao prodao je, a to je sve zabilježeno u sudskim dokumentima. Među opljačkanim stvarima bila su i umjetnička djela poznatog slikara Salvadora Dalija i tada je Brian shvatio koliko novca može zaraditi od preprodaje slika.

Brian Walshe optužen je za obmanjivanje policijske istrage u vezi s nestankom njegove supruge. Naime, Ani Walshe od novogodišnje noći gubi se svaki trag, a njezin suprug Brian Walshe u međuvremenu je postao glavni sumnjivac u slučaju nakon što otkriveno da je nakon njezina nestanka naručio opremu za čišćenje u vrijednosti 450 dolara, zatim na internetu tražio - kako se riješiti tijela, a u blizini kuće pronađene su krvave vreće za smeće, sjekira, kao i motorna pila.