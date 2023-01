Mediji su došli u posjed pisma koje je Ana Walshe napisala sucu federalnog suda u slučaju svojeg supruga Briana, koji se sada smatra glavnim sumnjivcem u slučaju njezina nestanka.

Kada je Brian Walshe optužen za prijevaru, njegova supruga Ana, koja je nestala 1. siječnja 2023., očajnički ga je branila u pismu koje je poslala federalnom sucu.

Majka troje djece podrijetlom iz Srbije nestala je na Novu godinu, a njezin suprug glavni je osumnjičeni. Jedan od glavnih dokaza zbog kojih se sumnja da bi on mogao biti umiješan jest nanogvica koju je morao nositi u sklopu odsluženja kazne zbog prodaje krivotvorene slike umjetnika Andyja Warhola.

Brian, koji inače živi u Bostonu, sliku je prodao čovjeku iz Los Angelesa, zbog čega je njegov slučaj završio na federalnom sudu i to ga je dodatno zakompliciralo. Ana je tada pisala kako je on okrenuo novi list i kako je njihova obitelj prošla teška razdoblja.

"Kako se riješiti tijela žene od 52 kilograma": Istražitelji otkrili što je pretraživao muž nestale Srpkinje

"Tijekom ovih osam mjesec naša je obitelj mogla biti zajedno tijekom mnogih prekretnica: naš najmlađi sin napunio je godinu, naš srednji sin počeo je govoriti, a naš najstariji sin, koji je tek krenuo u vrtić kad smo vas posljednji put vidjeli, sada ima samo nekoliko tjedana do završetka godine i priprema za prvi razred. Izgubio je i prvi zub."

NEW DETAILS: Ana Walshe reveals more about her husband Brian Walshe in a letter she wrote to a federal judge for his court case last June https://t.co/JrSUTQEyb2