Nestanak Ane Walshe obavijen je misterijom, a njezin se suprug sve više upliće u vlastito klupko laži.

Pojavila se snimka supruga nestale Srpkinje Ane Walshe, za kojom se i dalje neumorno traga u američkom Peabodyju, a istražiteljima je glavni sumnjivac upravo Brian Walshe.

Dan nakon što je Ana posljednji put viđena, 2. siječnja, Brian je snimljen u trgovini zdrave hrane Norvel. Kako navode američki mediji, on je bio iskren u vezi s posjetom trgovini, ali je lagao kad su u pitanju druga mjesta na kojima je bio.

Podsjetimo, Brian se nalazi u pritvoru od nedjelje zbog sumnje da je ometao istragu o nestanku supruge Ane, kojoj se gubi svaki trag 1. siječnja, dok je on tek nakon tri dana nazvao njezinu tvrtku i rekao da se s njom nije čuo nekoliko dana. Iz njezine tvrtke tada su policiji prijavili nestanak.

Novi dokazi u istrazi nestanka Ane Walshe? Istražitelji pronašli vreće, sjekiricu, pilu i tepih umrljan krvlju

Policija je u reciklažnom dvorištu Peabodyja pronašla vreće za smeće umrljane krvlju, sjekiricu, pilu, tepih i iskorištena sredstva za čišćenje.

New video shows Brian Walshe at Press Juice Bar in Norwell on January 2, a day after his wife Ana was last seen. Prosecutors say he was truthful about visiting the shop, but was not honest about his other stops when he was questioned about his whereabouts. @NBC10Boston pic.twitter.com/QHYjm0stF3