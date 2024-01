Čudo u Japanu: Spasioci iz ruševina izvukli ženu više od 72 sata nakon potresa

Spasioci s kacigama i svjetiljkama izvukli su u petak stariju ženu koja je pravim čudom preživjela smrtonosni potres magnitude 7.5 koji je u ponedjeljak pogodio Japan. Potres je razorio nekadašnji idilični obalni grad Wajima, u teško pogođenoj prefekturi Ishikawa.

U gradu, nekoć popularnom turističkom odredištu poznatom po užurbanoj jutarnjoj tržnici, vatrogasci i spasioci rade su cijelu noć kako bi pronašli one koji su još uvijek zarobljeni ili nestali. Spašavanje 80-godišnje žene u četvrtak pružilo je tračak nade za još najmanje 242 osobe koje se vode kao nestale.

