Foto: Handout / Press service of Tverskoy District Court of Moscow / AFP

Nakon što je Marija Aljohina, istaknuta članica ruskog punk rock sastava/aktivističke skupine Pussy Riot, pobjegla iz Rusije unatoč tome što je bila pod policijskim nadzorom, sada je otkrila i kako joj je to pošlo za rukom.

Marija Aljohina je bila više puta na meti ruskog pravosuđa. U rujnu joj je zabranjeno napuštanje doma nakon što je pozvala na prosvjede za oslobađanje ruskog oporbenog lidera Alekseja Navaljnog, a tijekom prošlih godinu dana uhićivana je više puta i sigurnosne službe su protiv nje podnijele više tužbi te je završila i u kućnom pritvoru.



Iako je bila pod stalnim policijiskim nadzorom, Aljohina je uspjela pobjeći, a za New York Times (NYT) je opisala i kako: ''Još uvijek u potpunosti ne razumijem što sam učinila. Mnogo toga magičnoga se dogodilo prošloga tjedna. Zvuči poput špijunskog romana''.



Kada su vlasti u travnju objavile da će njezin kućni pritvor pretvoriti u zatvorsku kaznu, odlučila je napustiti zemlju. Boravila je u stanu prijatelja iz kojega je izašla prerušena u dostavčjačicu hrane, bez mobitela kako bi izbjegla mogućnost praćenja.



Prijatelj ju je prebacio do granice s Bjelorusijom, no tamo je dvaput odbijena, vjerojatno s obzirom na to da putovnicu, koja joj je oduzeta, nije imala. U međuvremenu je završila i na listi traženih. No, tjedan dana kasnije uspjela je ući u Litvu uz pomoć kolege umjetnika Ragnara Kjartanssona s Islanda, koji joj je nabavio putne dokumente jedne europske države.



Da je pobjegla, ali da ne zna kako, za rusku novinsku agenciju Interfax rekao je njezin odvjetnik Daniil Berman, a njezina partnerica i članica Pussy Riota Ljušja Štein objavila je na Instagramu Aljohinu fotografiju na kojoj je prerušena u dostavljačicu uz komentar: "Jednostavan način da prođete pored policajca na vašim vratima".

Aljohina je za NYT komentirala i situaciju u zemlji iz koje je pobjegla: ''Mislim da Rusija više nema pravo ni postojati. I prije su se postavljala pitanja kako je ujedinjena, po kojim vrijednostima je ujedinjena i kamo ide, ali mislim da to sada više nije pitanje''.