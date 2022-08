Cijene maslinovog ulja mogle bi zbog toplinskog vala koji utječe na proizvodnju u Španjolskoj, porasti za 25 posto u sljedeća tri do četiri mjeseca, upozorava vodeći španjolski izvoznik Acesur.

Direktor izvoza kompanije Miguel Colmenero smatra da bi cijene mogle rasti za 20 do 25 posto, piše BBC.

Španjolska proizvodi gotovo polovinu svjetskog maslinovog ulja. No ta zemlja je kao i drugi predjeli zapadne Europe u kojima se proizvodi maslinovo ulje, uključujući Italiju i Portugal, zadnjih tjedana zahvaćena ekstremno visokim temperaturama i sušom.

Acesur je uključen u proizvodnju više od 200.000 tona maslinovog ulja godišnje, od otprilike 1,4 milijuna tona koji se godišnje proizvode u Španjolskoj, a svoje proizvode prodaje u više od 100 zemalja. Većinu maslina u svojim proizvodima uzgaja u Andaluziji na jugu Španjolske koja je imala vrlo malo oborina zadnjih tjedana.

Colmenero kaže da je utjecaj toplinskog vala na proizvodnju "drastičan".

Očekuje se gotovo za trećinu manji urod

Prošle godine Španjolska je proizvela oko 1,4 milijuna tona maslinovog ulja, no Colmenero upozorava kako se za ovu sezonu prognozira samo milijun tona, a suho vrijeme moglo bi utjecati i na urod iduće sezone u slučaju da maslinama ne izrastu nove grane.

To će imati utjecaja na globalne cijene. U srpnju je Mintecova referentna cijena za ekstra djevičansko maslinovo ulje porasla na najvišu razinu do sada ove godine, za 7,3 posto u odnosu na prethodni mjesec i 14,2 posto u odnosu na prethodnu godinu. Colmenero drži da će se to na kraju preliti na potrošače, iako s kašnjenjem od tri do četiri mjeseca jer su mnoge tvrtke već potpisale ugovore s trgovcima na 12 mjeseci.

Zbog povećanje potražnje rastu i cijene

Prema tvrtki za istraživanje maloprodaje Assosia, prosječna cijena maslinovog ulja vlastite robne marke u četiri najveća britanska lanca supermarketa porasla je 50,2 posto u odnosu na prošlogodišnji kolovoz. Od lipnja do srpnja prosječne cijene porasle su 28,5 posto.

Ako se suho vrijeme nastavi, cijene bi mogle dodatno narasti, smatra tržišna analitičarka za Mintec Roxanne Nikoro. Međutim, dodaje da bi, ako sporazum o izvozu žitarica iz Ukrajine poveća isporuke suncokretovog ulja iz te zemlje, to "moglo donijeti određeno olakšanje". Ukrajina je najveći svjetski izvoznik suncokretovog ulja.

Prekid opskrbe suncokretovim uljem iz Ukrajine pridonio je povećanju cijena, jer su se ljudi okrenuli maslinovom ulju kao alternativi, povećavajući potražnju.