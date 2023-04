Četvero mladih ljudi skrenulo je niz pogrešni prilaz, a nakon toga je vlasnik kuće David Monahan počeo pucati po njihovu automobilu. Jedan je hitac pogodio Kaylin Gillis te je podlegla ozljedama.

Ubijena je Kaylin Gillis (20) nakon što je zalutala pred kuću 65-godišnjeg Davida Monahana u gradu Hebronu u regiji New Yorka. Kaylin se u subotu navečer u društvu troje prijatelja dovezla niz pogrešan prilaz.

Kada su shvatili da nisu na pravoj lokaciji, morali su se okrenuti, a u tom je trenu 65-godišnjak počeo pucati po automobilu. Ispalio je dva hica, jedan se zaustavio u limu auta, a drugi je pogodio Kaylin.

"Ovo je vrlo tužan slučaj nekih mladih ljudi koji su tražili prijateljevu kuću i završili u kući čovjeka koji je odlučio izaći s vatrenim oružjem i pucati", rekao je šerif države Washington Jeffrey Murphy na konferenciji za novinare.

NOW THIS: Kaylin Gillis was looking for a friend’s house in upstate New York when she was shot to death after the car she was riding in mistakenly went to the wrong address and was met with gunfire in the driveway, authorities said Monday to the Associated Press.



A go fund me… pic.twitter.com/W1N2xARWCE