Godinama je bježao: Policija konačno uhitila "fantomskog" vozača s autoceste

Nakon šest godina potjere, češka policija konačno je uhitila misterioznog vozača koji je u bolidu nalik Formuli 1 jurio autocestama i državnim cestama.

Policija je prvi put zaprimila dojave o crvenom bolidu još 2019. godine, no svaki pokušaj hvatanja bio je bezuspješan. Vozač, koji je uvijek nosio kacigu, izbjegavao je identifikaciju, a videosnimke i radarske kamere nisu pomogle otkriti njegov identitet.

Preokret se dogodio u nedjelju ujutro kada je u 8:15 sati dojavljeno da je "formula" viđena na benzinskoj postaji kod mjesta Dobříš, 40-ak kilometara jugozapadno od Praga. Samo dvije minute kasnije stigla je nova dojava da vozilo juri autocestom D4 prema Příbramu.

Češka policija uhvatila fantomskog vozača Foto: Policija Republike Češke

"Odmah su na teren poslane policijske patrole i helikopter, a vozač je uhićen svega 15 minuta kasnije, u selu Buk", potvrdila je glasnogovornica policije Središnje Češke Michaela Richterová.

Ispostavilo se da je za volanom 51-godišnji muškarac koji je bio trijezan i nije bio pod utjecajem droga. Odbio je dati izjavu policiji, a njegov identitet nije javno otkriven.

Na snimkama uhićenja, koje su se pojavile na YouTubeu i Instagramu, vidi se trenutak kad policija odvlači bolid u dvorište kuće. Muškarac je odbijao izaći iz vozila i raspravljao se s policijom, tvrdeći da su "na privatnom posjedu". Sukob je trajao gotovo deset minuta prije nego što je konačno izveden iz automobila.

Policija je naglasila da je vožnja ovakvih vozila na cestama ilegalna jer ne ispunjavaju tehničke uvjete – nemaju registarske pločice, svjetla, pokazivače smjera ni osnovne sigurnosne elemente.

"Vožnja formule na javnim cestama opasna je ne samo za vozača, nego i za sve ostale sudionike u prometu", naveli su u priopćenju.

Iako su vlasnici vozilo nazivali Ferrarijem, stručnjaci i komentatori online prepoznali su ga kao Dallara GP trkaći automobil.

Predmet je sada predan upravnom tijelu koje će odlučiti o kazni. Vozaču prijeti novčana kazna od 5.000 do 10.000 kruna (oko 240 – 480 dolara) te zabrana vožnje u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, piše BBC.