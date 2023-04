Čečenski borci koji ratuju u Ukrajini poslali su poruku ruskim pravoslavnim vjernicima koji su nedjelju u Moskvi prosvjedovali protiv izgradnje džamije.

Čečenski vojnici koji su sa bojišnice u Ukrajini poslali poruku pravoslavnim prosvjednicima koji su se u nedjelju u Moskvi usprotivili izgradnji džamije.

"Pozivamo vlasti Ruske Federacije da započnu s istragom tih ljudi i da im izreknu kazne. Oni koji ovo rade bi trebali biti u zatvoru ili ih treba uništiti", rekao je vojnik u videu.

"Mi vam ne prijetimo, samo vas upozoravamo. Ako ste protiv volje Svevišnjeg, mi ćemo vas uništiti. Ovog puta ćemo vam oprostiti da biste se mogli predomisliti, ali ako se pojavi još jedan onakav video, mi ćemo sigurno doći po vas", dodao je.

Orthodox activists in #Moscow protested against the construction of a huge mosque for 60,000 people. #Kadyrov and his thugs responded to the protests. In short, the #Kadyrovites hint that they don't care who they kill, #Ukrainians or #Russians, and that they can change their… pic.twitter.com/6qwqLbnhyb