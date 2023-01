Rusku režimsku novinarku Olgu Zenkovu silovali su čečenski borci u Ukrajini, a među njima je navodno bio i nećak vođe Ramzana Kadirova.

U javnost je procurio dopis ruske NTV televizije, koja tvrdi da su njihovu novinarku u okupiranom ukrajinskom Melitopolju silovali Čečeni.

Olga Zenkova, prorežimska novinarka, poslana je u Melitopolj kako bi napravila reportažu iz grada koji su Rusi okupirali na samom početku rata. Međutim, kako se navodi, naletjela je na zloglasnu čečensku brigadu i vojnici su navodno novinarku silovali, a kamermana pretukli. Među njima je navodno bio i nećak vođe Ramzana Kadirova, Hasan Ibrahimov.

Kako su prenijeli neki mediji, prema dobivenim informacijama, ruske su vlasti zabranile izvještavanje o tom incidentu, no NTV je zatražio istragu službenih organa o slučaju.

Kako je navedeno u priopćenju NTV-a, dopisnica Olga Zenkova i snimatelj Artiomas Jepifanov bili su na zadatku u Melitopolju, a 17. siječnja bili su na večeri u jednom od restorana u gradu kada su ih napali "ljudi u maskirnim uniformama koji su rekli da su borci bataljona Ahmat".

Dopis NTV-a (Foto: Screenshot)

Tijekom incidenta snimatelj je zadobio srednje teške tjelesne ozljede, a novinarka Olga Zenkova "bila je žrtva nasilnog seksualnog odnosa".

Službeni dokument poslan je čelniku Istražnog odbora, a s televizije nisu htjeli ništa komentirati.

Major scandal in Russia.



The TV presenter Olga Zenkova from NTV was sent to occupied Melitopol to record a propaganda piece.



While visiting a restaurant, Kadyrov’s nephew Hasan Ibrahimov and men from his unit walked up to her, beat up her camera man and then raped her. pic.twitter.com/csNvw1kaEi