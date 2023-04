Požar u skladištima u Rothenburgsortu je uglavnom ugašen. Međutim, hitne službe su i dalje na licu mjesta. Vatrogasci i tehnička organizacija moraju bagerima raščistiti velike količine šuta. Još uvijek ima pojedinačnih žeravica iz kojih se diže dim.

Od skladišnog kompleksa površine oko 17.000 četvornih metara jedva da je išta ostalo, većina zgrada je urušena nakon požara koji je izbio u Hamburgu u nedjelju. Nitko nije ozlijeđen.

Još uvijek nema informacija o materijalnoj šteti, a nepoznato je i kako je uopće došlo do požara.

U ponedjeljak poslijepodne ukinuto je i službeno upozorenje MUP-a. Vlasti su ih prethodno izdale zbog jakog dima i neugodnog mirisa. Vvatrogasci i policija su upozorili građane da zatvore prozore i vrata zbog plinova i kemijskih spojeva u zraku.

U nedjelju ujutro, vatra je prvotno klasificirana kao "ekstremna opasnost" u službenom upozorenju. Na području grada nisu utvrđene povećane vrijednosti onečišćujućih tvari.

Police and fire officials in Hamburg warned locals of possible toxins in the air after fires broke out early on Sunday at a storage facility https://t.co/BKrpKjaPj2 pic.twitter.com/MEbElHmYh5