Snimka nadzorne kamere prikazuje trenutak u kojem je ubijen dužnosnik koji je promijenio stranu u Ukrajini.

Snimka nadzorne kamere prikazuje dramatičan trenutak u kojem je ubijen ruski dužnosnik koji je promijenio stranu u Ukrajini.

Askyar Laishev radio je za ukrajinsku unutarnju sigurnosnu službu (SBU) prije nego što se pridružio Narodnoj Republici Lugansk koju podržava Moskva, kao šef obavještajne službe 2014. godine.

Automobil je eksplodirao u ulici Shevchenko u Lugansku, koji je pao pod rusku kontrolu početkom srpnja.

The new footage shows with remarkable clarity how #Ukraine patriots blew up a car carrying traitor Askyar Laishev, who switched to #Russia's side at the start of the original invasion 8 years ago.



The explosion was on 11 August on Shevchenko street in occupied #Starobilsk. pic.twitter.com/wy4nqZT9JJ