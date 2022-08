U najvećem i glavnom gradu Armenije u nedjelju u skladištu pirotehnike u blizini šoping centra izbio je požar i došlo je do eksplozije, a još se traga za nestalima pod ruševinama trokatnice.

Spasiteljske službe su izvukle više tijela s mjesta eksplozije u skladištu pirotehnike u Armeniji, čime se broj poginulih u nesreći popeo na 15, objavila je u utorak novinska agencija TASS, pozivajući se na armensko ministarstvo za hitne situacije.

U nedjelju eksplozije su zahvatile skladište u trgovačkom centru u armenskoj prijestolnici Erevanu, uzrokujući urušavanje dijelova zgrade i ozljeđivanje najmanje 62 osobe.

Two blasts ripped through a fireworks warehouse in a shopping mall in the Armenian capital of Yerevan, killing one person and injuring at least 20 https://t.co/SBEEoETucW pic.twitter.com/wn8BDKiIOW