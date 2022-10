Broj poginulih u urušavanju mosta u Gujaratu u Indiji popeo se na 132, kazao je u ponedjeljak lokalni dužnosnik, a prenosi Reuters.

Pješački most preko rijeke Machhu u gradu Morbiju, koji je bio prepun posjetitelja koji su uživali u blagdanskim svečanostima, srušio se u nedjelju, bacivši ljude u rijeku.

"Broj mrtvih u incidentu s urušavanjem mosta popeo se na 132. Operacije potrage i spašavanja se nastavljaju", rekao je visoki dužnosnik N. K. Muchhar napominjući kako bi broj žrtava mogao još rasti.

SHARE MAX!



CCTV FOOTAGE EXPOSES BJP'S FAKE VIDEO



▪️Nobody was kicking the bridge

▪️There is no vegetation, only water

▪️There is no overcrowding as such



It's a pure CASE OF CORRUPTION by Gujarat Govt



150 innocent people died due to BJP's Corruption#MorbiBridgeCollapse pic.twitter.com/wtsc3gpwDA