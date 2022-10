Najmanje 30 ljudi poginulo je, a deseci su ozlijeđeni prilikom urušavanja mosta u zapadnoj Indiji u nedjelju poslijepodne.

Viseći most urušio se u indijskoj saveznoj državi Gujarat. "30 ljudi je poginulo, mnogi su spašeni, ali neki se još vode kao nestali", kazali su dužnosnici tamošnje vlade.

